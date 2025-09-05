U intervjuu za ruski novinski list "Argumenti i Fakti", Peskov je uporedio Trampov stav sa stavom evropskih zemalja koje, kako je opisao, čine sve što mogu kako bi sprečile mirno rešavanje rata u Ukrajini.

- Naprotiv, Tramp je puno konstruktivniji. On je, u pozitivnom smislu te reči, prilično ciničan. U smislu - zašto se boriti ako možeš trgovati? Na temelju interesa Amerike, on čini sve da zaustavi ratove - rekao je Peskov.

Putinov glasnogovornik rekao je da bi Rusija radije rešila sukob u Ukrajini diplomatskim, umesto vojnim putem. Foto: Profimedia

- Ako nam Trump može pomoći u stavljanju tih političkih i diplomatskih sredstava na raspolaganje, onda se naši interesi poklapaju i to treba pozdraviti - zaključio je.

Tramp je poslednjih meseci oscilirao između samouverenih izjava da Putin želi da okonča rat i oštrog krikovanja ruskog vođe zbog kontinuiranog bombardovanja ukrajinskih gradova.

Foto: Profimedia

Moskva je s druge strane kontinuirano laskala Trampu i hvalila njegove mirovne napore, a istovremeno optuživala evropske vlade da pokušavaju da sabotiraju taj proces.

Tramp i Putin održali su samit na Aljasci pre tri nedelje, a Peskov je rekao da veruje da bi se novi susret mogao organizovati vrlo brzo ako to smatraju potrebnim.

- Radni kontakti se odvijaju sve vreme - rekao je.

Tramp je u četvrtak rekao da će uskoro razgovarati s Putinom.

