Prvo što treba da učinite jeste da ga izvadite iz plastičnih ili papirnatih pakovanja, a zatim da ga stavite na tanjir kako hemikalije sa plastike ne bi prešle na meso.

Meso se priprema odmah posle odmrzavanja, a to je najbolje učiniti tako da ga preko noći ostavite u frižideru što je ujedno i najsigurnija metoda. Meso obavezno stavite na tanjir, kako sokovi ne bi kapali po ostalim namirnicama i širili bakterije.

Kad ste u žurbi i nemate celu noć, stručnjaci preporučuju da se meso odmrzne pod hladnom vodom ili u mikrotalasnoj peći. Foto: Profimedia

Frižider je, dakle, najsigurnije mesto za odmrzavanje svih vrsta mesa. Brzina odmrzavanja u frižideru zavisi od količine mesa pa se na primer kilogram mlevene govedine može odmrzavati ceo dan tj. noć, a veći komadi mesa sa kostima i do dva, tri dana.

Hladnom vodom možete da odmrzavate meso tako da ga stavite u plastičnu vrećicu, a zatim ga potopite u posudi sa hladnom vodom ili ga stavite pod mlaz hladne vode iz česme. U prvom slučaju vodu treba da menjate svakih pola sata, kako bi ostala hladna i kako bi se meso brže otopilo. Oko pola kilograma mesa pod vodom će se potpuno otopiti za sat vremena.

Foto: Profimedia

Mikrotalasna je najbolja opcija kada ste u žurbi, ali treba biti oprezan. Meso u mikrotalasnoj će se vrlo brzo odmrznuti, ali ne ravnomerno kao u frižideru ili u hladnoj vodi. U nekim slučajevima neki delovi mesa mogu čak i da se skuvaju i isuše, dok se ostali delovi još odmrzavaju. Zato meso koje odmrznete u mikrotalasnoj peći morate odmah da skuvati.

Smatra se da je meso sigurno za kuvanje bez odmrzavanja i da će mu biti potrebno otprilike 50% duže od preporučenog vremena za potpuno odmrznuto meso. Određene komade lakše je kuvati smrznute od drugih - na primer, svinjske kotlete, jagnjeće kotlete i odreske, dok goveđe meso zahteva duže vreme kuvanja.

