U savremenom svetu nije ostalo mnogo monarhija. Po pravilu, danas većina krunisanih glava deluje samo kao simbol države, ali ne upravlja njome. Pa ipak, istorija pamti dosta slučajeva kada se za mesto na prestolu trebalo izboriti, i kada se za to nisu birala sredstva. To dokazuje i tragedija koja se dogodila 2001. godine u glavnom gradu Nepala, Katmanduu.

Prema istorijskim podacima, nepalska monarhija datira još od 1768. Tada je Pritvi Narajan Šah ​​tokom dugih i žestokih borbi ujedinio nekoliko desetina rasutih kneževina u jednu državu i postao njen kralj.

Strašno proročanstvo

Jedna od legendi kaže da su jednog dana kralj i njegova pratnja ležerno šetali u jednoj od šuma. Tamo je sreo starca po imenu Goraknata, koga su svi stanovnici veoma cenili. U znak dobrodošlice i poštovanja, monarh je mudracu ponudio tanjir svežeg mladog sira. Starac je prihvatio hranu, probao je, a zatim je pljunuo nazad u tanjir, nudeći je kralju da jede u znak poštovanja.

Šah je bez oklevanja odbio i bacio tanjir na zemlju, čime je zaprljao noge. Tada je starac navodno prokleo monarha, rekavši da će njegova dinastija trajati tačno onoliko generacija koliko i prstiju na nogama, odnosno ukupno deset. U tom trenutku niko nije ozbiljno shvatio reči starca. Ova legenda se prenosila od usta do usta dugi niz godina, a 2001. godine, kada je 10. kralj Nepala bio na prestolu, strašno proročanstvo se obistinilo...

Deseti kralj Nepala

Bihrendra Šah je došao na vlast 1972. godine i postao deseti predstavnik vladajuće dinastije. Bio je poštovan i voljen ne samo među dvorjanima, već i među prostim narodom. Neki članovi porodice ga nisu voleli zbog njegovog demokratskog kursa. Početkom 1990-ih, kralj je održao referendum, kao rezultat toga, odlučeno je da se napusti apsolutna monarhija Nepala u korist ustavne. U zemlji su zvanično bile dozvoljene političke stranke, od kojih su neke ušle u vladu koju je stvorio kralj.

Zemlja je živela po novom kursu, koji je prvo inspirisao stanovnike države, a zatim postao gotovo zastrašujuće depresivan. Mnogi maoisti su se zalagali za potpuno ukidanje monarhije i tražili uspostavljanje komunizma. Do 1996. već su se formirali u punopravni partizanski pokret i pokrenuli građanski rat koji je trajao dugih dvadeset godina.

U vreme njegove smrti, Birendra Šah je imao 55 godina. Bio je oženjen kraljicom Ajšvarijom, sa kojom je imao troje dece: prinčeve Dipendru i Nirajana i princezu Šruti. Tada niko nije mogao ni da pomisli da će poginuti od ruke svog prvenca, koji će ući u istoriju kao krvavi princ ubica.

Kako je večera postala krvavi pir

Jednog toplog letnjeg dana 1. juna 2001. godine, kraljevska porodica je organizovala tradicionalni prijem. Monarsi su vodili dug i pristojan razgovor, pijući aperitive, a zatim su morali da odu za sto. Kralj i kraljica su bili srdačni kao i uvek, za razliku od najstarijeg princa Dipendre. Sumorni princ je bio obučen u svečanu uniformu i držao se po strani, jureći lopte po bilijarskom stolu. razlog njegovog lošeg raspoloženja bilo je to što je dan ranije ponovo razgovarao sa roditeljima o svom braku i još jednom dobio kategorično odbijanje.

Naime, Dipendre je hteo da se oženi devojkom po imenu Devijani Rana, u koju se zaljubio deset godina ranije. Kraljica nije želela da prizna Devijani za nevestu, navodno jer je i sama bila iz iste porodice, te se pravdala time da su Dipendre i Devijani bili daleki rođaci. Ustvari je pitanje bilo političke prirode, a kraljica nije želela da njen najstariji sin izgubi pravo na presto zbog devojke.

Uprkos višegodišnjem odbijanju roditelja, toga dana je Dipendre svima najavio svoj brak sa Devijani. Cela porodica bila je ljuta na njega i optuživali su ga za nepoštovanje, a počela su i šuškanja kako Dipendre neće biti prestolonaslednik, već njegov mlađi brat Niradžan.

Tog kobnog dana, Dipendre je ceo dan pio. U jednom trenutku, nakon što je "ispušio dve specijalne cigarete", Dipendre se srušio i pao. Ađutanti su ga odveli u sobu, odakle je sve izbacio. Niko ne zna šta se tačno dešavalo unutra dok je Dipendre bio sam, jedino je poznato da je pričao telefonom sa Devijani, koja je tada bila u Indiji. Potom se pojavio na vratima hola gde se održavao prijem u svečanoj uniformi, sa malim pištoljem u ruci. Imao je još dva pištolja za pojasom, a puška je stajala u hodniku.

Dipendre je pucao u plafon. Kada je muzika stala, a svi užasnuto shvatili odakle je ispaljen metak, drugi hitac pogodio je kralja. Treći, i narednih trideset, išli su nasumično ka prisutnima. U krvavom masakru, Dipendre je ubio i brata i sestru, majku i neke članove šire porodice. Od 24 prisutnih, Dipendre je ubio njih 12.

Jedan lakše ranjeni rođak prevrnuo je sofu na tri člana porodice i tako ih spasao smrti. Jedna rođaka je preživela samo zato što je sedela skroz u uglu sobe i metak ju je samo okrznuo.

Zanimljivo je da su dvorski stražari stajali sa strane i samo nemo posmatrali krvavu scenu, ali nisu reagovali. Čak 60 telohranitelja koji su čuvali Dipendru, čim su čuli pucnje uleteli su u palatu, prekršivši zabranu ulaska u kraljevske odaje. Nisu stigli da spreče krvoproliće.

Sve je trajalo nekoliko sekundi, a onda je sve utihnulo. Čuo se tihi jecaj - kralj je još uvek bio živ. Dipendre se vratio i dokrajčio ga još jednim metkom, a potom nestao iz palate. Otišao je na "grbavi most", ušuškan u zelenilo i potoke oko palate i skočio s namerom da se ubije.

Ipak, Dipendre nije poginuo, već je pao u komu i prebačen je u bolnicu. Uprkos masakru koji je izvršio, imenovan je za prestolonaslednika, ali je tri dana kasnije preminuo.

Na ulicama Nepala izbili su nemiri, ali zemlja je dobila novog prestolonaslednika, što je izazvala građanski rat. 2008. godine nepalska monarhija zvanično je ugašena nakon punih 240 godina postojanja.

Šta se desilo sa Devijanom Rana?

Devijana Rana proglašena je za uzrok strašnog masakra u Nepalu, nakon čega se preselila kod sestre u Moskvu, kako bi pobegla od svega. 2004. godine magistrirala je na Londonskoj školi ekonomije, a 2007. se udala za sina indijskog filmskog producenta i unuka indijskog ministra. Tri godine kasnije postali su roditelji.

