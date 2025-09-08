Šetala je okolnim šumama i zelenim površinama, a kada se temperatura vazduha podigla iznad 30 stepeni Celzija, jednostavno je ušla u reku Dunav, i plivala, na iznenađenje svih.

I tako je postao ne samo medijska zvezda čiji su izgled i imidž uzdrmali društvene mreže, već i meta stručnjaka za životinje, koji pokušavaju da pronađu odgovor na pitanje zašto je ovaj nepozvani gost izabrao Austriju za svoju posetu. Međutim, to nije sve.

Jelen je i meta policije, koja takođe prati gde se Emil kreće, jer često prelazi auto-puteve i druge puteve iz šume u šumu. Ono što karakteriše njegovo putovanje jeste da se nigde ne zadržava dugo, stalno se kreće, ali za sada isključivo na teritoriji austrijske pokrajine Donja Austrija, kao da mu se tamo najviše sviđa.

U subotu uveče, iznenada je viđen u glavnom gradu Donje Austrije, Sankt Peltenu, kako mirno šeta ulicama, što je odmah podstaklo policijsku akciju. Ono što niko nije očekivao jeste da će irvas sići ​​i na železničke pruge Glavne stanice u Sankt Peltenu, gde saobraćaju mnogi domaći i međunarodni vozovi. Nadležni u Austrijskim saveznim železnicama (ÖBB) nisu imali drugog izbora nego da sinoć oko 21:30 zaustave sve vozove iz Beča preko Sankt Peltena do Linca, Salcburga i dalje ka Nemačkoj i ostatku Evrope, piše Radio Prag.

Policija je u nekoliko navrata pokušala da natera divlju životinju da se skloni sa pruge i krene u drugom pravcu, ali je rogati tvrdoglavac nastavio da hoda duž pruge, kao da traži najbržu vezu da se vrati kući. Nisu smeli da mu se previše približe, jer austrijski zoolozi već danima upozoravaju da je opasna, jer je u pitanju divlja životinja, koja bi mogla da postane opasnost za sebe i druge.

Putnici su prvo protestovali, a zatim izašli iz voza i fotografisali Emila mobilnim telefonima, što je postala glavna atrakcija večeri. Ili bolje rečeno, noći sa subote na nedelju, jer je pruga ponovo otvorena za saobraćaj tek u 1 sat ujutru u nedelju.

ÖBB je u nedelju izvestio da se železnički saobraćaj vratio u normalu tokom noći i jutra, a policija da je jelen Emil napustio područje Sankt Peltena na severu.

- Od tada nije bilo daljih kontakata - rekao je portparol policije Štefan Loidl.

ÖBB je zahvalio putnicima na razumevanju i strpljenju.

- Morali smo privremeno obustaviti železnički saobraćaj jer se irvas kretao prugama na glavnoj stanici u Sankt Peltenu - rekao je Kristof Gaser-Mair iz Upravnog odbora ÖBB-a.

Udruženje za zaštitu životinja u Sankt Peltenu pozvalo je ljude da drže distancu i da ni pod kojim okolnostima ne uznemiravaju jelena. Takođe im je savetovano da ga ne hrane niti mu prilaze radi fotografisanja ili snimanja video zapisa. Takođe im je savetovano da ga ne mame, jer ne žele da se Emil navikne na ljude. A ako ga vide, da obaveste vlasti, samo u hitnim slučajevima, ako se Emil nalazi u opasnoj situaciji iz koje ne može sam da pobegne. Irvas je navodno došao u Austriju iz Poljske i sada preko Češke šeta kroz Donju Austriju.

Da se ​​ovo zaista ne dešava usred Austrije, čovek bi pomislio da je to bajka.

BONUS VIDEO: