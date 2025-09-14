Prestolonaslednik Saudijske Arabije gradi most preko Crvenog mora, a projekat je vredan četiri milijarde dolara.

Novi most nazvan "Mojsijev most", spajaće Ras Al Šeik Hamid u Saudijskoj Arabiji sa čuvenim egipatskim Šarm el Šeikom, preko ostrva Tiran. Foto: Jutjub printskrin/RedNews_Africa

Uprkos tome što je egipatska strana još 2016. godine predložila da se građevina zove "Most kralja Salmana bin Abdulaziza", u javnosti se primio nezvanični naziv Mojsijev most, zbog simbolične lokacije gde je prema predanju Mojsije razdvojio more.

Monumentalni projekat mosta biće dugačak 32 kilometra, a procenjuje se da će njime prelaziti milion ljudi godišnje. Pored fizičkog povezivanja dve ključne arapske države, most će postati simbol strateške veze, arhitektonske moći i političke vizije. Na saudijskoj strani most će doprineti spektakularnom projektu razvoja Neom, futurističkom gradu koji vredi 500 miliona dolara, koji je zamišljen kao simbol digitalne, energetske i ekološke revolucije u srcu pustinje.

Na egipatskoj strani ruta će dovesti do novog administrativnog lokaliteta, na 45 kilometara od Kaira.

Ovaj transkontinentalni projekat je ključna tačka vizije 2030. godine, ambiciozna strategija Saudijske Arabije sa ciljem povećanja turističke ponude. Broj saudijskih turista u Egiptu povećaće se od 300.000 na preko 1,2 miliona godišnje, jer će putovanje postati jednostavnije, a trajaće oko 30 minuta. Foto: Jutjub printskrin/RedNews_Africa

Kako je istakao ministar turizma Egipta, Kamel El Verir, sve je spremno za realizaciju i očekuje se da most postane čudo svetskog inženjerstva, koja će trajno povezati obale Crvenog mora i dve civilizacije. Projekat ne samo da olakšava putovanje, već i predstavlja novu arhitektonsku viziju regiona, u kome su luksuz, tehnologija i kulturno nasleđe.

Ideja za izgradnju ovog mosta razmatra se od 1988. godine, kao mogućnost gradnje, a ideja je ponovo aktivirana 2016. godine, da bi se došlo do realizacije ideje.

Prema pisanju Biznis Insajdera, nova alternativa izgradnje mosta bila bi nova ruta za hodočasnike i milione turista.

(RTS)

BONUS VIDEO: