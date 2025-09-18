Čuveni roker i pevač grupe "Keber" Goran Gale Šepa u ostavi je zatekao zmiju.

Gale iz grupe "Kerber" hteo je da otvori ostavu, međutim u jednom momentu ugledao je zmiju. Foto: V. Danilov

On je pozvao ekipu "Zoo planet" iz Niša koja je uspešno sprovela akciju hvatanja i premeštanja zmije, ispostavilo se neotrovne - belouške, koja se neprimetno ušunjala.

Na snimku koji je objavljen na njihovoj zvaničnoj stranici na Instagramu, oni su uhvatili zmiju i pustili je u prirodu gde pripada.

- Jedna zmija (belouška, natrix natrix) ušunjala se u ostavu kod našeg Galeta iz Kerbera. Zoo Patrola je brzo reagovala i zmija je uhvaćena i vraćena u prirodu, a sve se završilo mirno i bezbedno - piše u opisu snimka objavljenog na Instagramu.

- Naša Zoo Patrola je imala akciju, hvatanja i dislociranja zmije koja se ušunjala u ostavu našeg niškog rok velikana, Galeta iz Kerbera. Životinja je bezbedno premeštena, a sve se završilo mirno, baš kako i treba. Spasili smo Galeta - piše u narednoj objavi.

BONUS VIDEO:

https://www.youtube.com/watch/nA9m7SAmQKw