Čuveni roker i pevač grupe "Keber" Goran Gale Šepa u ostavi je zatekao zmiju.

Gale iz grupe "Kerber" hteo je da otvori ostavu, međutim u jednom momentu ugledao je zmiju.

Foto: V. Danilov

 

 

On je pozvao ekipu "Zoo planet" iz Niša koja je uspešno sprovela akciju hvatanja i premeštanja zmije, ispostavilo se neotrovne - belouške, koja se neprimetno ušunjala.

 

Pročitajte još

"Ošišao sam kosu - žena je umalo pala u nesvest"

"Ošišao sam kosu - žena je umalo pala u nesvest"

18:59

GALE O NARKOTICIMA: ''To je stvar izbora- uzmi ili ostavi''

GALE O NARKOTICIMA: ''To je stvar izbora- uzmi ili ostavi''

10:55

U ZADNJEM TRENU: Ustaša spasio Minju od progona u Jasenovac

U ZADNJEM TRENU: Ustaša spasio Minju od progona u Jasenovac

18:43

HRVATI PROTIV BAJAGE: Pozvali ga, pa otkazali nastup

HRVATI PROTIV BAJAGE: Pozvali ga, pa otkazali nastup

17:29

 

Na snimku koji je objavljen na njihovoj zvaničnoj stranici na Instagramu, oni su uhvatili zmiju i pustili je u prirodu gde pripada.

- Jedna zmija (belouška, natrix natrix) ušunjala se u ostavu kod našeg Galeta iz Kerbera. Zoo Patrola je brzo reagovala i zmija je uhvaćena i vraćena u prirodu, a sve se završilo mirno i bezbedno - piše u opisu snimka objavljenog na Instagramu.

 

 

- Naša Zoo Patrola je imala akciju, hvatanja i dislociranja zmije koja se ušunjala u ostavu našeg niškog rok velikana, Galeta iz Kerbera. Životinja je bezbedno premeštena, a sve se završilo mirno, baš kako i treba. Spasili smo Galeta - piše u narednoj objavi.

"NJUJORK TAJMS" ANALIZIRA: Da li se isplati NATO-u da proba da napravi zonu zabrane leta iznad Ukrajine?
Planeta

"NJUJORK TAJMS" ANALIZIRA: Da li se isplati NATO-u da proba da napravi zonu zabrane leta iznad Ukrajine?

U BARSELONI IMA 259 HILJADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)
Sport

U BARSELONI IMA 259 HILJADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)

BONUS VIDEO:

https://www.youtube.com/watch/nA9m7SAmQKw

 

#Goran Gale Šepa #Goran Šepa #Gale Kerber #grupa Kerber #VIP #zmija #zmije #belouška #Niš vesti #grupa Kerber pevač
Komentari 0
СВЕТ ТЕНИСА У ШОКУ! Јаник Синер у центру новог скандала!

SVET TENISA U ŠOKU! Janik Siner u centru novog skandala!