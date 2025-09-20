Manastir Petkovica, zadužbina Jelene Štiljanović, udovice despota Stefana Štiljanovića, podignut je u 16. veku na jugozapadnim padinama Fruške gore i vekovima je predstavljao mesto molitve i tišine. Smešten tri kilometra od manastira Šišatovac, ovaj manastir je 1990. godine proglašen spomenikom kulture od izuzetnog značaja i stavljen pod zaštitu Republike Srbije.

Ipak, krajem 20. veka bio je zapušten - bez puta, struje, vrata i prozora, gotovo zaboravljen. NJegovu obnovu pokrenula je monahinja Antonina, čiji je životni put, ispunjen neverovatnim preokretima, dostojan filmskog scenarija.

Prelomni trenutak u istoriji manastira Petkovica dogodio se 7. juna 2001. godine, kada je u ovu zapuštenu svetinju stigla tadašnja monahinja, danas igumanija Antonina. Do crkve je morala da se probija kroz gusto šiblje, a u njenoj unutrašnjosti, kako se priseća, dočekale su je jedino ptice. Tada je donela zavet – da će manastiru vratiti život i sačuvati ga od zaborava.

U svega dve godine, ova predana, mudra i neumorna Božja sluškinja uspela je da asfaltira dva kilometra puta, uvede struju, osposobi konak i stvori osnovne uslove za život. Najveći oslonac u svemu bila joj je majka, koja je iz Švedske došla sa namerom da je odgovori od monaškog puta. Međutim, ostala je uz svoju ćerku. Ne samo to, već se i sama se zamonašila, uzevši ime sestra Melanija, i postala verna saputnica i "desna ruka" današnjoj igumaniji u obnovi fruškogorske svetinje.

- Prve godine, čim sam iz manastira Grgeteg prešla u Petkovicu, posle nekoliko meseci dolazi moja majka iz Švedske, gde je 17 godina živela i radila. Kad je videla u kakvu sam divljinu došla, zaprepastila se. Molila me je da se vratim, ali sam joj rekla da ne idem nikuda, da je Petkovica baš ono što sam želela i da je ona pronašla mene, a ne ja nju - ispričala je igumanija Antonina za mitrovica.info.

Kako bi bila sigurna da majka ubuduće neće pokušavati da je vrati u svetovni život, na rastanku joj je izgovorila rečenicu koja je trebalo da bude najveća moguća zaštita:

- Ja ovo ne mogu da skinem, a ti ovo možeš da obučeš!

Igumanija Petkovice priseća se da je njena majka otišla razočarana ćerkinom neposlušnošću. Ali, onda je usledio neočekivani rasplet.

- Samo mesec i po dana kasnije vratila se, i to zauvek. Pred kapijom manastira stao je taksi, a ja sam je dočekala rečima: 'Ne otkazuj taksi, ja se ne vraćam!' A ona meni odgovori: 'Ni ja ne idem od tebe.' Posle toga se zamonašila i postala sestra Melanija i bila mi je najveća podrška svih ovih godina - priseća se igumanija Antonina.

Danas, posle skoro dve i po decenije istrajnog truda, manastir Petkovica zasluženo nosi epitet jednog od najlepših bisera Fruške gore. U ovom nekada muškom manastiru sada živi zajednica od 11 monahinja i dve iskušenice. Sestre su izgradile novi konak, obrađuju vinograd sa 6.000 čokota loze na 1,2 hektara, brinu o ribnjaku koji se prostire na 40 ari i proizvode sopstveno vino.

U srcu manastirskog kompleksa nalazi se crkva posvećena Svetoj Petki, u kojoj se čuva kivot sa česticom njene ruke – svetiteljke i čudotvorke koju srpski narod posebno poštuje. Značajno mesto ima i izvor Svete Petke, za koji brojni vernici veruju da poseduje lekovita svojstva.

Tokom istorije, Petkovica je bila i partizanska bolnica u vreme proboja Sremskog fronta, a nakon rata korišćena je čak i kao sklonište za stoku. Danas, zahvaljujući veri i upornosti igumanije Antonine, manastir je ponovo duhovno utočište i sve posećenije mesto hodočasnika i turista.

- Više nismo same, radimo i gradimo, napredujemo, a i Bogu je milo da ova svetinja živi svoj život i služi dobrim ljudima - kaže mati Antonina.

