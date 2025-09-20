Hrvatska pevačica Maja Šuput nedavno se razvela od supruga Nenada Tatarinova sa kojim je dobila sina.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ipak, nedavno su šokirali sve kada je otkriveno da par i dalje živi na istoj adresi.

Maja je nakon razvoda veoma aktivna na Instagramu gde neretko deli svoje fotografije u raznim izdanjima, a sada je zapalila mrežu novim fotkama.

Naime, pevačica je objavila fotografije u mini haljini sa krugovima na grudima i dobila brojne komplimente na račun izgleda, budući da za par dana puni 45 godina.

"Mi smo jedna moderna porodica"

- I dalje se družimo i letujemo zajedno kao porodica. Mama sam koja mora otići na svirku i prirodno je da je otac s detetom. Ali brzo se žurim nazad jer svi znaju da sam zaljubljena u svoje dete i da mi je to svetinja. Svi smo zajedno, jedna moderna porodica, složni, veseli i živimo u zajednici kao i pre. Nema potrebe da radimo neka razdvajanja. Ovo nam je prirodno, normalno, ugodno i najzdravije za dete - ispričala je Šuput za Story.

Maja je istakla da se među njihovoj porodici ništa nije promenilo otkako su se razveli.

- Nenad je prisutan sve vreme, ne uskače po potrebi. Tu sam najsrećnija jer nema ništa lepše od toga da je dete s tatom kad je mama na putu. A još je lepše za dete ako su svi zajedno. Kod nas vam je sve super normalno, kao i pre - dodala je.

"Kad smo se upoznali Nenad je mirisao tako dobro"

Podsetimo, Maja i Nenad započeli su svoju romansu 2917. godine, a venčali su se 2019.

- Nenad je bio direktor hotela u Šibeniku, jednog novog, a ja kao hotelijer po struci i valjda najveći putnik na svetu, čim čujem da se otvorio novi hotel, a da je super, tražim da tamo spavam, u Hrvatskoj. Kako svaki vikend pevam, tako uvek pikiram neki hotel. Ja sam baš stvarno jako opsednuta hotelima - priznala je Šuput i opisala susret sa bivšim mužem: Foto: Instagram printskrin/majasuput

- Naravno da ga nisam uopšte doživela jer svaki put neko dođe da me pozdravi, nego je neverovatno dobro mirisao. Nisam znala ko me je došao pozdraviti i pitam na recepciji ko je gospodin koji me pozdravio, kažu oni da je to direktor hotela. Bože, što čovek dobro miriše - pričala je.

(Blic)

