Voditeljka i bivša rijaliti učesnica, Ena Popov (38), uživa u braku sa biznismenom Nenadom Čankom sa kojim ima dve ćerke Riju i Milu.

Ena Popov je na svom Instagram profilu u poslednje vreme veoma aktivna. Ona neretko objavljuje provokativne fotografije u kupaćim kostimima, a sada je otišla korak dalje i objavom "srušila" mreže. Foto: Instagram printskrin/enapopov

Naime, voditeljka je opalila selfi dok je na sebi imala beli brushalter i gaćice, a ogromne grudi su bile u fokusu. Muškarcima su pale vilice kada su videli sliku, a komentari su se nizali: "Au, kakva bomba", "prelepa", "najlepša si". Foto: Instagram printskrin/enapopov

Smršala 20 kilograma bez gladovanja

Inače, ona je nakon drugog porođaja uspela da bez gladovanja smrša 20 kilograma, a da ipak zadrži obline.

- Kao vrlo mlada susrela sam se sa komentarima o mom fizičkom izgledu i bilo mi je krivo kada pročitam neke komentare. Tada nije bilo ni cenzure, ni portala, već samo forumi sa kojih nisu mogli da se brišu komentari. Niko nije mogao da nas zaštiti na internetu. Vodila sam se onim da je važno da me vole ljudi koji su meni bitni, međutim, sve se to negde skladišti i danas uviđam da su neki komentari uticali na moje samopouzdanje - ispričala je Ena svojevremeno.

Ona je otkrila i da nakon porođaja ni na jedan način nije mogla sa skine masti, te da joj nisu pomagali ni treninzi ni regulisana ishrana zbog čega je otišla na mezoterapijei smršala čak 20 kilograma.

