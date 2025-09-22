Meštani su ga lako prepoznavali dok je šetao promenadom, pa je glumac bio i zaustavljan kako bi se građani fotografisali sa njim.

Komentar jedne meštanke bio je: - Onaj što se bije po televiziji, je'l to taj? To je onaj glumac, Stiven Sigal, taj!

Sigal već ima srpski pasoš, a možda će uskoro dobiti i ličnu kartu sa adresom u Vrnjačkoj Banji. Foto: Profimedia

- Nadam se da ću deo vremena provoditi ovde i uz preporuku domaćina tražim nekretninu za kupovinu. Svako ko me vidi može da primeti da volim da jedem srpsku hranu. Ovo mesto je okruženo planinama, sa puno svežeg vazduha i ljudi iz čitavog sveta dolaze ove da uživaju, pa zašto ne bih i ja - kaže Sigal.

Iako su se domaćini potrudili da banju sa 7 mineralnih izvora i tradicijom dužom od vek i po što bolje predstave, ispostavilo se da je gost već dovoljno informisan:

Foto: G. Šljivić

- Vidim da je potpuno informisan, pokušali smo da pokažemo sve što imamo i istorijat, on odgovara "već znam, da ne znam ne bih došao". Nadam se da ćemo u budućnosti u nekoj neformalnoj šetnji ga videti kao svog sugrađanina, bar u delu godine - kaže Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja.

U Beogradu Sigal snima film koji opisuje kao staromodni akcioni triler, a za vrnjački park je rekao: Foto: Profimedia

- Ovaj park je inspiritivan za neku filmsku scenu - kaže Sigal.

Pored muzike, filma i humanitarnog rada, Sigal se bavi i diplomatijom: - Blisko sarađujem sa ruskim Ministarstvom spoljnih poslova, da uspostavimo mir između Rusije i Ukrajine. Nadam se i šire u regionu.

Na kraju posete, domaćini su poklonili glumcu štapove za borbu i monografiju banje, a od uličnog prodavca dobio je flašu domaće rakije.

(Kurir)

BONUS VIDEO: