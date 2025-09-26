Pevač Darko Lazić pre dve večeri doživeo je stravičnu saobraćajnu nesreću kada se svojim automobilom sudario sa autobusom.

Darko je bio na mestu vozača, a njegova supruga Katarina na mestu suvozača. Foto: ATA images/A. Ahel

Darko Lazić sada je na Instagramu podelio dva storija, od kojih se prvi odnosio na ljubav sa suprugom Katarinom Lazić, koju je i označio na postu.

- Uvek ću izabrati tebe. Čak i kada bih zaboravio svaku priču koju smo živeli. Samo da bi ih naučio ponovo. Želim te uz sebe, kada se ništa ne dešava i kada se sve dešava. Volim sebe kada sam sa tobom i planiram da budem više ta osoba. Ti si osoba koju ja želim da nađem, na kraju dugog dana. Čuvaću te blizu. Ti si neko vredan da te zaštitim. Komforan sam u tvojoj ljubavi, činiš me hrabrijim. Volim te. Volim te, a da mi ne treba razlog i volim te iz svakog razloga koji imam. Ti si sve moje. U svakom smislu koji je bitan. Uzmi moju ruku - obratio se ovim citatom svojoj voljenoj. Foto: ATA images/A. Ahel

Sa druge strane osvrnuo se i na bitke koje bio u svom životu.

- Čovek koji je prošao kroz pakao, ne šeta isto, on ide drugačije. On je smiren, tih, fokusiran, zato što je već bio bitke o kojima niko ne zna. Takav čovek ne treba validaciju. On zna koliko vredi - podelio je na Instagramu.

Podsetimo, Darko se nakon nesreće oglasio za "Blic" i rekao da će i dalje voziti jer ne smatra sebe krivim za saobraćajku. Na pitanje da li će sada nakon ovog angažovati vozača, odgovorio je:

"Ne. Zašto bi? Ovo se dešava svima. Nisam ja divljao, pa da sam izgubio kontrolu... Bila je voda na putu, nisam znao da se iskontrolišem i to je to. Sad sam ja manijačio kolima, pa da kažeš nema smisla i da treba da mi se oduzme dozvola, ali ovako smo naleteli na vodu, i Bože moj", poručio je.

BONUS VIDEO: