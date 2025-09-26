Osnivač Bijelog dugmeta Goran Bregović, koji je ove godine napunio 75 godina, rođen je u Sarajevu, a detinjstvo mu je bilo protkano teškoćama koje su ga oblikovale i kao čoveka i umetnika.

- Odrastao sam u kući traumatizovanoj alkoholom. Ja ne pijem. Jedino mesto na kojem pijem je pozornica. Ima tu, na albumu, jedna mala priča koju sam o tome napisao. Mislim da očevi nisu neophodni u životu, ne zna se čemu tačno služe. Danas to malo bolje razumem. U mom odrastanju otac je bio nevidljiv, ali je, samim tim što je bio prisutan, morao biti i neki model - rekao je muzičar, osvrćući se na porodične rane koje i dalje nosi:

U razgovoru za francusku agenciju AFP Bregović je izneo i lične podatke o poreklu svoje porodice. Otac je bio rodom iz hrvatskog sela Sveti Petar Čvrstec u Zagorku, gde je i preminuo, dok je majka dolazila iz Virovitice.

Raspad Jugoslavije je za njega bila lična, ne samo politička tragedija.

- Moj otac je hrvatski katolik, majka pravoslavna Srpkinja, a supruga muslimanka. Na koga je trebalo pucati? Na porodicu moje žene? Mog oca? Ili moje majke? Nisam nikoga mrzeo, samo sam bio žalostan - rekao je Bregović.

U Istom intervjuu je opisao i kako je nekadašnje Sarajevo, simbol suživota i različitosti, nepovratno promenjeno.

- Multikulturalnog Sarajeva više nema. Srbi su otišli u istočne delove grada, brojni Hrvati se nikad nisu ni vratili, a bosanskih jevreja je ostalo tek nekoliko stotina - prenosi Dnevno.hr.

