Kao i uvek, Goca Tržan (51) je na promociji predstojećeg koncerta otvoreno odgovarala na pitanja medija.

Nedavno je sa suprugom Rašom proslavila deset godina braka, a pevačica je objasnila kako održava strast.

Foto: ATA images/F. S.

 

 

- Redovnim se*som. Samo to i ništa više. Strast je važna, ali ono što je mnogo važnije jeste bliskost. Iz nje proizilaze najlepše stvari u životu. Budite bliski sa svima onima koje volite. Komunikacija je važna. Žene često imaju to da misle da se sve podrazumeva i da muškarci trebaju da nam čitaju misli. Ni ja sebi često ne mogu da čitam misli * rekla je ona.

Pevačica je otkrila i da li ima tremu pred izlazak na binu.

Foto: ATA images

 

 

- Ja sam strašno uzbuđena i u mnogome devojčica bez obzira na to što imam 51. godinu. Strašno volim taj momenat kada treba da izađem na binu. Volim da se smejem, da igram, da se glupiram. Nekada je krindž, ali to sam ja. Ne mogu bolje od toga.

Goca je dodala i da je njenim mlađim kolegama danas teže da uspeju.

- Pa nije, samo deluje, zbog toga što su vidljivi. Moraš u nečem da se istakneš - rekla je između ostalog Goca.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Na kraju, ona je prokomentarisala udes Darka Lazića.

- Koji po redu? Bože me ti sačuvaj. Dobro bre Darko, da li si normalan? - rekla je ona, a onda upitala u kakvom je stanju, pitavši da li je preživeo.

- Dobro bićemo ga kasnije. Ono od čega strepim, čega me je strah, jeste što je ćerka dobila vozačku dozvolu, što vozi… - rekla je između ostalog Goca.

(Mondo)

