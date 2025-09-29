Bivši kineski ministar poljoprivrede Tang Renđijan osuđen je danas na smrtnu kaznu sa odlaganjem zbog mita na sudu u provinciji Đilin.

Tang je primao mito, uključujući gotovinu i imovinu vrednu više od 268 miliona juana (37,6 miliona dolara) na raznim pozicijama koje je obavljao od 2007. do 2024. godine, prenela je kineska Sinhua.

Sud mu je odložio smrtnu kaznu na dve godine, jer je priznao svoje zločine.

Komunistička partija Kine isključila je Tanga u novembru 2024. godine, šest meseci nakon što ga je antikorupcijska agencija stavila pod istragu i tada je smenjen sa funkcije.

Predsednik Si Đinping je 2020. godine započeo kampanju čistki u kineskom aparatu unutrašnje bezbednosti, nastojeći da osigura da su policija, tužioci i sudije "apsolutno lojalni, apsolutno čisti i apsolutno pouzdani", piše Rojters. Foto: Profimedia

Tang je bio guverner zapadne provincije Gansu od 2017. do 2020. godine pre nego što je imenovan za ministra poljoprivrede.

U januaru je Si rekao da je korupcija najveća pretnja Komunističkoj partiji Kine i da je i dalje u porastu.

