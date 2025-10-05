Stranka ANO (Akcija nezadovoljnih građana) milijardera Andreja Babiša ubedljivo je pobedila na parlamentarnim izborima u Češkoj, a budući da se godinama bavi politikom on i njegovo političko delovanje često je bilo na meti kritika i spekulacija.

Andrej Babiš je poznat po svom populističkom pristupu i kontroverznim političkim stavovima. Rođen je 2. septembra 1954. godine u Bratislavi, tadašnjoj Čehoslovačkoj.

NJegovo političko delovanje obeleženo je osnivanjem i vođenjem političkog pokreta ANO, koji je osnovao 2012. godine. Pokret je brzo stekao popularnost, a Babiš je postao ključna figura u češkoj politici.

Foto: Profimedia

 

 

Babiš je bio premijer Češke od decembra 2017. do decembra 2021. godine. Tokom svog mandata, bio je i ministar finansija i prvi potpredsednik vlade.

NJegova vlada bila je poznata po populističkim politikama, smanjenju poreza i povećanju socijalnih davanja. Međutim, suočavao se i sa optužbama za sukob interesa zbog vlasništva nad velikim poslovnim imperijom Agrofert, što je izazvalo kontroverze u vezi sa njegovim političkim uticajem.

Foto: Profimedia

 

 

Osim zbog politike Babiš je bio u centru pažnje javnosnosti i zbog svog privatnog života. Andrej Babiš je bio u braku sa Monikom Babišovom, rođenom Herodesova, češkom političarkom i bivšom sekretaricom.

Par je bio zajedno više od 30 godina i imaju dvoje dece, sina Frederika i ćerku Vivien. Venčali su se 2017. godine, nakon što je Monika promenila prezime u Babišová. U medijima su je često poredili sa Melanijom Tramp i nazivali je njeno najvećom konkurencijom u Evropi.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Međutim, u aprilu 2024. godine, Babiš je putem društvenih mreža objavio da su se razdvojili, naglasivši da im je porodica i dalje prioritet i da žele da očuvaju harmoniju u odnosima sa decom.

Pre Monike, Babiš je bio u braku sa Beatom Adamičovou, češkom lekarkom, sa kojom ima dvoje odrasle dece, Adrianu i Andreja.

Monika Babišová je rođena 14. juna 1974. godine u Litomeričama. Pre nego što je postala poznata kao supruga Andreja Babiša, radila je kao sekretarica, a kasnije se bavila dizajnom enterijera.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iako su se razdvojili, Monika je tokom predizborne kampanje 2025. godine izrazila podršku svom bivšem mužu, što je izazvalo pažnju medija.

U videu objavljenom na Instagramu, Monika je javno podržala svog bivšeg muža, posebno se obraćajući neodlučnim biračima.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istakla je njegove kvalitete: radnost, upornost i socijalnu odgovornost, te da "se brine za ljude i želi im samo najbolje".

Iako im ponekad nije lako, prema njenim rečima, Babiš uvek ispunjava obećano i bila bi najbolji lider za zemlju i ljude. Video je objavljen dan pre prvog kruga izbora, sa ciljem da motiviše birače da glasaju za ANO, posebno u Moravskoslezskom regionu gde je Babiš kandidat.

(Glossy)

