Kako je Bebi istakla, Masimo je bio fin, uporan i lepo vaspitan, ali je postojala "mala-velika stvar" o kojoj nije želeo da priča.

- Fin, uporan i lepo vaspitan, postoji samo jedna mala-velika stvar za koju nije bio dovoljno pošten i nije htao da mi kaže.  Nikada se više nismo videli, jer smo se rastali vrlo spektakularno. Iz stana u Zagrebu sam uzela svoju tašnicu i zamolila prijateljicu da mi odnese stvari do aerodroma. Masimo je tek sutradan zvao moju mamu da pita gde sam, a ja sam već bila u trećoj zemlji - priznala je Bebi.

Dodala je da je život sa njim bio ispunjen njegovim obavezama.

- NJegovi kompozitori su me uključili u njegov album, putovali smo zajedno i išli na turneju sa Josipom Lisac. Živeli smo i u Beogradu i u Zagrebu, i sve je bilo lepo - osim kada postoji laž. Nikada ranije nisam o tome govorila, ali to je, nažalost, bolest jednog vremena - objasnila je.

Iako veza nije trajala dugo, Bebi ne kaje se zbog odnosa sa Masimom.

- Kada sam saznala da je on izvodio pesme koje su mene vezivale za oca, počeo je potpuno drugačije da svira taj repertoar sa Matejom Dedićem. Tužno je što je život strašan i što se ljudi bore sa problemima na svoj način - rekla je u emisiji "Premijera - vikend specijal".

Na kraju, osvrnula se i na čoveka sa kojim je trenutno u braku.

- Izgleda da je on čovek mog života. Upoznali smo se u jednom dvorištu, a bio je uz mene i moju mamu. Drago mi je što je on u svom svetu, a ja u svom - ne bih volela da mi bude službeni muž. Danas mi ništa ne nedostaje, jer sam skromna žena - zaključila je Bebi.

