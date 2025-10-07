Mnogi su se u proteklim danima i sedmicama, svesni stanja u kojem se Halid nalazi, pripremali za ovu vest, ali priprema je jedno, a realnost kada se nešto dogodi sasvim drugo. 

Iza Halida su ostali velika praznina, tuga i bol, ali hitovi koje je otpevao i način na koji je i kao čovek i kao pevač dirnuo u dušu sve ljude koji su imali dodira sa njegovom muzikom, zauvek će biti upamćene.

Pre nekoliko godina sa Halidom se, na indirektan način, upoznala i svetska javnost i to zahvaljujući Zlatanu Ibrahimoviću.

Foto: Profimedia

 

Ibrahimović je u svlačionici pustio legendarnu Halidovu pesmu "Beograđanka/Vraćam se majci u Bosnu", a snimak iste veoma brzo je postao viralan i obišao društvene mreže.

Halid želeo da ostane upamćen kao dobar čovek

Hladid je jednom prilikom govorio o stvarima koje njega ispunjavaju kao i o tome kako želi da ga ljudi pamte. 

- Mogu ja da vozim besna kola, snimam milionske spotove, ali zašto bih to radio kada moj komšija nema ni za hleb. Meni je zadovoljstvo nahraniti njega, otići u javnu kuhinju, dati svoj doprinos i nahraniti danas gladna usta ili u dečjem domu donirati novac - govorio je Halid.

Foto: ATA images/ZIPA photo/B. Zdrinja

 

- Voleo bih da me pamte kada odem kao dobrog čoveka, a ne kao dobro čevača. - završio je Halid

