Već godinama privlači hiljade ljudi iz cele Evrope, uključujući i Balkan. Ipak, život u Švedskoj, iako spolja deluje idealno, nosi brojne izazove – od pronalaženja stana i posla do snalaženja u potpuno drugačijem sistemu i mentalitetu.

O iskustvima života u Švedskoj govorio je jedan Srbin koji već duže vreme živi u toj zemlji. Na svom X profilu “11cyberpunk” podelio je niz praktičnih i iskrenih saveta za sve koji planiraju preseljenje u Švedsku.

"Nemojte raditi kod Balkanaca“

"Imam nekoliko saveta za sve vas koji želite da se preselite u Švedsku. Nađite što pre stan preko druge ruke, dok ne dobijete stan na svoje ime. Nađite posao u nekoj švedskoj firmi, jer rad kod Balkanaca će vam se obiti o glavu i o leđa. Doslovno kod 95% njih.

"Kada počnete da radite, plaćajte sindikat, jer ovde će vam sindikat pomoći ako dođe do problema sa firmom. Obavezno plaćajte A-kasu, jer u slučaju da izgubite posao, godinu dana ćete primati pomoć – mislim oko 80% plate u startu, a kasnije se iznos smanjuje.“

Svojim pratiocima posebno je naglasio važnost pregovaranja o plati, što je u Švedskoj sasvim normalna praksa:

"Ovde je normalno pitati za platu i pregovarati o njoj, tako da znajte – niko vam neće zameriti ako pitate sve što vas zanima. Nikome ništa ne verujte, sve što vas zanima već postoji na internetu, pa pročitajte sami. Neki naši će vam reći da gazde ne vole ako ste u sindikatu, ako plaćate facket. Niko ne zna da ste u sindikatu dok sami to ne kažete, zato o tome ćutite – to je potpuno vaša stvar.“

"Zlatno pravilo“

Istakao je i svoje lično iskustvo sa sindikatom:

"Ja sam u sindikatu za transport. Od njih dobijam pomoć ako vlasnik firme počne da krši kolektivni ugovor ili bilo šta drugo u vezi posla. Svi smo plaćeni po satu i bićemo jednako plaćeni – i oni koji se više trude i oni koji rade normalno, jer prema kolektivnom ugovoru svi smo isto plaćeni. Zdravlje i posao su najvažniji, povezani su – mislite samo na sebe, jer niko drugi neće osim članova vaše porodice. Mi smo potrošna roba za vlasnike firmi, lako nas je zameniti."

Komentarišući položaj šefova i vlasnika firmi, dodao je:

Šefovi uglavnom naši ljudi

"Šveđani često postavljaju naše ljude za šefove, jer Balkanci rade i kad ne treba – drugim rečima, vredni smo i završavamo posao. Naravno, ima i onih drugih, ali malo. A naši ljudi koji su ovde otvorili firme, izrabljuju radnike isto kao što su njih u Srbiji neki privatnici izrabljivali.“

NJegovi saveti privukli su pažnju velikog broja korisnika X-a. Mnogi su u komentarima delili sopstvena iskustva, dok su drugi dodavali šta je, po njihovom mišljenju, još važno znati pre preseljenja u Švedsku.

"Zlatno pravilo: Svuda u inostranstvu najvažnije je ne raditi za ljude sa Balkana!“, „Ako nalazite stan preko druge ruke, isključivo ako imate ugovor i prijavu na adresu… Bila sam u dva stana na crno i verujte, pakao!“, "Svaka čast, potpisujem sve što si napisao!“, "Nađite posao u švedskoj firmi ako znate švedski jezik“, pisali su korisnici, prenosi Dnevno.hr.

