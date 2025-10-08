Bivša prva dama Masačusetsa i borac za mentalno zdravlje preminula je u 89. godini DŽoan Kenedi, prva supruga pokojnog senatora Teda Kenedija, preminula je u svom domu u Bostonu.

Porodični portparol potvrdio je da je DŽoan mirno zaspala u sredu u ranim jutarnjim satima, okružena najbližima.

@autumlewis.al.al #CapCut Part 22 | Ted Kennedy was born in February 22, 1932 he died on August 25, 2009 Edward Moore Kennedy was an American lawyer and politician who served as a United States senator from Massachusetts. A member of the Democratic Party and the prominent Kennedy family, he was the second most senior member of the Senate when he died. Ted died when he was 77 years old! Joan Bennett Kennedy was born in September 2, 1936 Virginia Joan Kennedy is an American socialite who was the first wife of U.S. Senator Ted Kennedy. Ted and Joan got married in November 29, 1958 and then they have 3 children! #tedkennedy #joanbennettkennedy #famousdeaths ♬ original sound - ✨Autum Lewis✨

LJubav i brak sa članom slavne političke dinastije

DŽoan je bila u braku sa senatorom Tedom Kenedijem 24 godine, a zajedno su dobili troje dece – Karu, Teda mlađeg i Patrika. NJihov brak, često pod budnim okom javnosti, pratio je uspon i pad jedne od najpoznatijih američkih političkih porodica.

Hrabro progovorila o zavisnosti i depresiji

Godinama je vodila tešku borbu sa alkoholizmom i depresijom, ali je, umesto da to krije, postala jedna od prvih javnih ličnosti u Americi koja je otvoreno govorila o problemu zavisnosti. Zahvaljujući svojoj iskrenosti i borbi, mnoge žene širom zemlje ohrabrila je da potraže pomoć i ne osećaju sram zbog svojih slabosti. Foto: Profimedia

Glas za mentalno zdravlje i podršku zavisnicima

DŽoan Kenedi je kasnije postala zagovornik mentalnog zdravlja i programa za lečenje zavisnosti, posvećujući svoje vreme i uticaj unapređenju svesti o tim pitanjima. Iako je njen život bio obeležen i slavom i tragedijama, ostavila je za sobom nasleđe saosećanja, hrabrosti i vere u oporavak.

