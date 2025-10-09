Od 75 izabranih odbornika, 68 su izabrali pripadnici srpske, romske, italijanske, mađarske, slovačke, rusinske, ukrajinske i bošnjačke nacionalne manjine, a sedam Hrvati u šest opština gde su manjina: Dvor, Končanica, Jagodnjak, Borovo, Trpinja i Kistanje.
Tri od četiri glasačka listića bila su nevažeća
U Murskom Središću izabran je član Gradskog veća iz redova romske nacionalne manjine. Pravo glasa imalo je 270 Roma, ali je izašlo samo četvoro njih. Tri listića su bila nevažeća, a jedinim važećim listićem za novog gradskog odbornika izabran je Milorad Mihanović.
- Istina je da sam svojim Romima rekao da ne glasaju na izborima u Murskom Središću iz protesta! Zašto? Zato što sam opljačkan na izborima za zamenika župana. Ni Državna izborna komisija ni Županija mi nisu pomogle, a bilo je očigledno da je u pitanju izborna prevara.
- Zato sam želeo da pokažem kako se jednim glasom, protestnim glasom – mojim – može ući u Gradsko veće grada Mursko Središće. Rekao sam i svojoj ženi da ne ide da glasa - rekao je Mihanović za lokalni portal eMeđimurje.
Znao je da će pobediti
Za nisku izlaznost krivi sadašnjeg zamenika župana, Elvisa Kralja:
Pročitajte još
- U Orehovici, Kotoribi i Domašincu videli su da ne mogu da se bore protiv politike zamenika župana, pa su u startu odustali od kandidature.
Mihanović se već kandidovao za Gradsko veće na majskim izborima, zajedno sa pozicijom zamenika župana, ali mu je nedostajalo nekoliko glasova da postane gradski odbornik.
Bio je jedini kandidat na dopunskim izborima, tako da je znao da će pobediti.
- Emotivan sam, uvek idem sa srcem. Hteo sam da inatim onima koji su mi ukrali glasove. I bilo bi bolje da Romi nisu izašli da glasaju u nedelju, padala je kiša. Zato sam glasao za sebe - istakao je.
Inače, sudeći po njegovim objavama na društvenim mrežama Mihanović je bio pripadnik 9. gardijske brigade "Vukovi" tokom rata u Hrvatskoj.
Kako se navodi na Vikipediji, 9. gardijska brigada „Vukovi“ je stvorena od jedinica koje su delovale na prostoru Like tokom 1991-1992. godine. To su bile 118. i 133. brigada Hrvatske vojske, a neki gardisti su došli iz drugih delova Hrvatske. Brigada je zvanično nastala 1. novembra 1992. godine kao 6. gardijska brigada. Prvi komandant je bio general-major Mirko Norac.
BONUS VIDEO: