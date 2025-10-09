Od 75 izabranih odbornika, 68 su izabrali pripadnici srpske, romske, italijanske, mađarske, slovačke, rusinske, ukrajinske i bošnjačke nacionalne manjine, a sedam Hrvati u šest opština gde su manjina: Dvor, Končanica, Jagodnjak, Borovo, Trpinja i Kistanje.

Tri od četiri glasačka listića bila su nevažeća

U Murskom Središću izabran je član Gradskog veća iz redova romske nacionalne manjine. Pravo glasa imalo je 270 Roma, ali je izašlo samo četvoro njih. Tri listića su bila nevažeća, a jedinim važećim listićem za novog gradskog odbornika izabran je Milorad Mihanović.

- Istina je da sam svojim Romima rekao da ne glasaju na izborima u Murskom Središću iz protesta! Zašto? Zato što sam opljačkan na izborima za zamenika župana. Ni Državna izborna komisija ni Županija mi nisu pomogle, a bilo je očigledno da je u pitanju izborna prevara. Foto: Fejsbuk prinstkin/Milorad Mihanović

- Zato sam želeo da pokažem kako se jednim glasom, protestnim glasom – mojim – može ući u Gradsko veće grada Mursko Središće. Rekao sam i svojoj ženi da ne ide da glasa - rekao je Mihanović za lokalni portal eMeđimurje.

Znao je da će pobediti

Za nisku izlaznost krivi sadašnjeg zamenika župana, Elvisa Kralja:

- U Orehovici, Kotoribi i Domašincu videli su da ne mogu da se bore protiv politike zamenika župana, pa su u startu odustali od kandidature.

Mihanović se već kandidovao za Gradsko veće na majskim izborima, zajedno sa pozicijom zamenika župana, ali mu je nedostajalo nekoliko glasova da postane gradski odbornik. Foto: Fejsbuk prinstkin/Milorad Mihanović

Bio je jedini kandidat na dopunskim izborima, tako da je znao da će pobediti.

- Emotivan sam, uvek idem sa srcem. Hteo sam da inatim onima koji su mi ukrali glasove. I bilo bi bolje da Romi nisu izašli da glasaju u nedelju, padala je kiša. Zato sam glasao za sebe - istakao je.

Inače, sudeći po njegovim objavama na društvenim mrežama Mihanović je bio pripadnik 9. gardijske brigade "Vukovi" tokom rata u Hrvatskoj.

Kako se navodi na Vikipediji, 9. gardijska brigada „Vukovi“ je stvorena od jedinica koje su delovale na prostoru Like tokom 1991-1992. godine. To su bile 118. i 133. brigada Hrvatske vojske, a neki gardisti su došli iz drugih delova Hrvatske. Brigada je zvanično nastala 1. novembra 1992. godine kao 6. gardijska brigada. Prvi komandant je bio general-major Mirko Norac.

