Na ovaj dan se, po tradiciji, izlazi na groblja, pale se sveće na grobovima najbližih, donosi vino i žito, a ako neko ne može da ode na grob pokojnika, u crkvi se služi pomen i pominju imena upokojenih.

Miholjske zadušnice uvek padaju u prvu subotu pre Miholjdana, i uvek su subotom, jer je po verovanju Hristos dan pre Vaskrsenja proveo u grobu. Subota je tako postala dan sećanja na preminule i molitve za njihov večni mir.

Šta se radi na Miholjske zadušnice?

U hramovima se tog dana služi Sveta liturgija i parastos (molitva za upokojene duše). Vernici donose koljivo (žito), sveće i vino, kao simbole večnog života i nade u vaskrsenje.

Sveća označava svetlost Hristovu, žito večni život, a vino krv Spasitelja kojom su svi vernici povezani.

Na grobovima se obično okadi i izgovori molitva, a u narodu postoji običaj da se ostavi deo hrane i sveća „za duše“, što simbolično predstavlja brigu i ljubav prema preminulima.

Kako se ponašati na groblju?

Na zadušnice se ne dolazi radi gozbe, već radi molitve i poštovanja.

Ne preporučuje se glasna priča, smeh ili alkohol, a pogotovo ne preterano izlaganje hrane. Sve što se ponese na grob, treba da bude skromno i sa merom.

Ako ne znate molitve, dovoljno je i tiho se pomoliti ili izgovoriti: „Večan im pomen.“

Pre nego što zapalite sveću, prekrstite se, a ako imate više sveća, prvo ih zapalite za žive, pa za pokojne.

Sveću za upokojene uvek palite u donjem delu svećnjaka, dok se za žive pali u gornjem delu.

Šta ako ne možete da odete na groblje?

Ako ste daleko od mesta gde počivaju vaši najmiliji, u crkvi možete da naručite pomen. Sveštenik će tada izgovoriti njihova imena tokom molitve.

Bitno je da se tog dana setite svojih pokojnika, makar i kod kuće, upalite sveću i izgovorite molitvu za njihov mir.

