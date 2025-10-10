Na ovaj dan se, po tradiciji, izlazi na groblja, pale se sveće na grobovima najbližih, donosi vino i žito, a ako neko ne može da ode na grob pokojnika, u crkvi se služi pomen i pominju imena upokojenih.

Miholjske zadušnice uvek padaju u prvu subotu pre Miholjdana, i uvek su subotom, jer je po verovanju Hristos dan pre Vaskrsenja proveo u grobu. Subota je tako postala dan sećanja na preminule i molitve za njihov večni mir.

Šta se radi na Miholjske zadušnice?

U hramovima se tog dana služi Sveta liturgija i parastos (molitva za upokojene duše). Vernici donose koljivo (žito), sveće i vino, kao simbole večnog života i nade u vaskrsenje.
Sveća označava svetlost Hristovu, žito večni život, a vino krv Spasitelja kojom su svi vernici povezani.

Na grobovima se obično okadi i izgovori molitva, a u narodu postoji običaj da se ostavi deo hrane i sveća „za duše“, što simbolično predstavlja brigu i ljubav prema preminulima.

Kako se ponašati na groblju?

Na zadušnice se ne dolazi radi gozbe, već radi molitve i poštovanja.
Ne preporučuje se glasna priča, smeh ili alkohol, a pogotovo ne preterano izlaganje hrane. Sve što se ponese na grob, treba da bude skromno i sa merom.
Ako ne znate molitve, dovoljno je i tiho se pomoliti ili izgovoriti: „Večan im pomen.“

Pre nego što zapalite sveću, prekrstite se, a ako imate više sveća, prvo ih zapalite za žive, pa za pokojne.

Sveću za upokojene uvek palite u donjem delu svećnjaka, dok se za žive pali u gornjem delu.

Šta ako ne možete da odete na groblje?

Ako ste daleko od mesta gde počivaju vaši najmiliji, u crkvi možete da naručite pomen. Sveštenik će tada izgovoriti njihova imena tokom molitve.
Bitno je da se tog dana setite svojih pokojnika, makar i kod kuće, upalite sveću i izgovorite molitvu za njihov mir.

KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Crvena zvezda podržala Partizan
Sport

KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Crvena zvezda podržala Partizan

ALBANKA SPREMNA DA NAPRAVI SKANDAL: "Nabavila sam kartu, stižem u Leskovac, razviću zastavu OVK"
Sport

ALBANKA SPREMNA DA NAPRAVI SKANDAL: "Nabavila sam kartu, stižem u Leskovac, razviću zastavu OVK"

BONUS VIDEO:

(Alo)

 

Pročitajte još

DA LI JE ON PRAVI? Otac Andrej "Ovaj SIGNAL Bog šalje ženama"

DA LI JE ON PRAVI? Otac Andrej "Ovaj SIGNAL Bog šalje ženama"

09:28

SLAVIMO SVETOG KALISTRATA: Ispoštujte OVE običaje

SLAVIMO SVETOG KALISTRATA: Ispoštujte OVE običaje

07:11

"BOG IH NAGRAĐUJE": Monah otkriva koji ljudi uvek imaju NOVCA

"BOG IH NAGRAĐUJE": Monah otkriva koji ljudi uvek imaju NOVCA

12:04

U kom slučaju majka NE SME BITI PRISUTNA na krštenju deteta?

U kom slučaju majka NE SME BITI PRISUTNA na krštenju deteta?

11:53

#zadušnice #Miholjske zadušnice #jesenje zadušnice #groblje #zadušnice običaji #Miholjske zadušnice običaji i verovanja #pravoslavlje #SPC #Srpska pravoslavna crkva
Komentari 0
"ШПАНИЈА ЛЕТИ ИЗ НАТО-А": Настао хаос у Алијанси након Трампове изјаве

"ŠPANIJA LETI IZ NATO-A": Nastao haos u Alijansi nakon Trampove izjave