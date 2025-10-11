Nakon smrti velikana narodne muzike, bosanskohercegovačkog pevača Halida Bešlića, otkrivaju se neke anegdote koje do sada nisu bile poznate javnosti ili su već zaboravljene. Jer Bešlić, iako je rado davao intervjue koji su bili uvek vrlo iskreni i prepuni dogodovština, nije stizao da ispriča baš sve što mu se događalo ili da objasni zašto je u određenom trenutku postupio kako jeste.

Foto: V. Danilov

 

 

Za "Vijesti.ba" progovorio je sada Samir Kadirić, harmonikaš i muzički producent, ali i dugogodišnji saradnik i prijatelj Halida Bešlića.

Foto: Profimedia

 

 

Tema su, među ostalim, bili koncerti, konkretno onaj u Zagrebu kada je Halid 2009, u tada novosagrađenoj zagrebačkoj Areni, rasprodao dva koncerta zaredom najavljena za oktobar i to neverovatnom brzinom.

- Mi smo mogli da prodamo pet Arena u Zagrebu, ali Halid nije hteo. Nismo mogli da izbegnemo taj drugi, ali glatko smo mogli da idemo dalje kakva je euforija bila, no Halid je bio preinteligentan čovek. On se uvek predstavljao kao da je tesar, a imao je znanje dva doktora nauka. Ja znam šta je on imao u sebi, samo što nikad to nije potencirao - ispričao je Kadirić za "Vijesti.ba".

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/D. Stojaković

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/M. Labudović

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/Z. Jovanović

Kako je pojasnio, Bešlić je zaustavio tada svoj menadžment da otvore i nove koncertne datume jer je smatrao da bi to bilo previše i da bi time podcenio sve ostale kolege.

