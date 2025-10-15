Ivan Molnar, poznati bjelovarski kuvar, koji je kuvao za predsednika bivše SFRJ Josipa Broza Tita, preminuo je u 72. godini života, javio je regionalni portal Bjelovar.live.

Molnar je za predsednika Tita počeo da kuva sa dvadesetak godina i bio je najmlađi kome je to pošlo za rukom.

Foto: Profimeida

 

 

- Kuvao sam za Starog, kako smo ga zvali, od 1973. do 1980. godine, i to sve od doručka do večere. Za njega, Jovanku i njihove goste, svaki dan. U kabinetu smo bili Slovenac Lilijan Gabrijel, Marija Petrović i ja. Bio sam tada i više nego dvostruko mlađi od njih, ali učio sam od najboljih. Taj Slovenac bio je genijalac, radio je na brodu kraljice Elizabete pre Drugog svetskog rata. I danas sam mu zahvalan za sve što me je naučio - prisetio se Molnar u jednom od svojih brojnih intervjua.

(Tanjug)

Pročitajte još

NEVEROVATNO Zašto je Hrvatska odbila Halida za državljanstvo?

NEVEROVATNO Zašto je Hrvatska odbila Halida za državljanstvo?

17:21

MILAN U 77. POLOŽIO VOZAČKI Oduzeo se od straha: Majko mila!

MILAN U 77. POLOŽIO VOZAČKI Oduzeo se od straha: Majko mila!

14:44

SKANDAL: Ukrajina raspisala poternicu za Hrvatom (FOTO)

SKANDAL: Ukrajina raspisala poternicu za Hrvatom (FOTO)

16:11

MILORAD POBEDIO NA IZBORMA: Osvojio 1 glas - glasao za sebe

MILORAD POBEDIO NA IZBORMA: Osvojio 1 glas - glasao za sebe

11:02

RADE BOGDANOVIĆ JASAN: Oni moraju da budu u startnih 11 Srbije, jedno ime iznenadilo
Sport

RADE BOGDANOVIĆ JASAN: Oni moraju da budu u startnih 11 Srbije, jedno ime iznenadilo

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"
Sport

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"

BONUS VIDEO:

#Ivan Molnar #kuvar Ivan Molnar #umro Ivan Molnar #preminuo Ivan Molnar #VIP #Hrvatska vesti #Bjelovar vesti
Komentari 0
ЕВРОПА ДИГЛА РУКЕ ОД УКРАЈИНЕ: Стигао застрашујући извештај

EVROPA DIGLA RUKE OD UKRAJINE: Stigao zastrašujući izveštaj