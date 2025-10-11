Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine na svojoj je službenoj veb-stranici, u rubrici traženih osoba, navelo Matiasa Zubaka kao osobu koja se skriva od istražnih tela te zemlje, u sklopu istrage koju vodi Sigurnosna služba Ukrajine. Formalno, on se tretira kao osumnjičeni u odsustvu. Kako nezvanično saznaje Žurnal.info, ova poternica bi uskoro trebalo da bude dostavljena i Interpolu, što znači i nadležnim institucijama u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini.

Podsetimo, reč je o nabavci oružja koju je ukrajinsko Ministarstvo odbrane ugovorilo sa kompanijom "Lviv Arsenal". Isporuka 100 hiljada minobacačkih granata u vrednosti od 37,6 miliona dolara nije realizovana. Nabavka je trebalo da se odvija preko slovačke firme "Sevotech" i hrvatskog "WDG" prometa kao isporučitelja, o čemu je Žurnal ranije pisao. Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine

"Zubak uzeo milione evra od Ukrajinaca, a nije im isporučio granate"

"WDG" promet je kompanija u vlasništvu Matiasa Zubaka, bivšeg fudbalera i sina trgovca oružjem Zvonka Zubaka. "WDG" promet i njegov poslovni partner iz Slovačke, nisu ukrajinskom ministarstvu odbrane isporučili ugovorene količine granata, iako su im za to u decembru 2022. godine avansno uplaćena 3.2 miliona evra, pisao je Žurnal u oktobru 2023. godine.

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja izjavio je tada da dobija "ozbiljne pretnje" od ljudi koji "figuriraju kao jako opasni", samo zato što je tražio da se ispita afera oko isporuke oružja Ukrajini u kojoj je ukrajinsko ministarstvo odbrane oštećeno. Kazao je da se radi o "velikoj aferi" s isporukom oružja Ukrajini.

"Hrvatska strana raskid ugovora obrazložila neozbiljnošću Ukrajinaca"

Ukrajinci su posao nabavke granata težak 36.6 miliona dolara poverili domaćoj firmi "Lvov Arsenal", a potom su sklopljeni ugovori sa "Sevotech" i "WDG" prometom, navodi Žurnal. Naglašavaju da je sve počelo u avgustu 2022. godine

Žurnal se poziva na dokumentaciju koja je objavljena u ukrajinskim medijima, ali i na reakciju koju je tim povodom uputio direktor "Sevotech-a" Jan Hodermarsky. Pišu da je "Sevotech" angažovao fabriku iz Hrvatske koja je na raspolaganju imala granate kalibra 120 mm, ali nije bila spremna da ih isporuči pre nego što bude uplaćeno 50 odsto avansa.

Prema Žurnalu, Hodermarsky je kazao da "Lvov Arsenal" nije odmah izvršio avansno plaćanje. Dodaju da je direktor slovačke kompanije ispričao da je "hrvatska ugovorna strana raskinula ugovor o isporuci mina i to obrazložila neozbiljnošću ukrajinske strane i njihovom neshvatljivom igrom".

- Ukrajinska strana nije mogla da dobije tranzitne dozvole, što je otežalo realizaciju ovog ugovora - navodno je poručio Matias Zubak ukrajinskom ministarstvu odbrane u martu 2023. godine.

- Istovremeno, u očekivanju mogućih komplikacija, "WDG" promet je uspeo da pronađe alternativni izvor nabavke tražene robe kako bi ispunio ugovor. Nudimo dve mogućnosti. "WDG" promet traži dodatnu uplatu od 7 odsto kako bismo mogli da osiguramo robu, u ovom slučaju možemo je isporučiti u roku od 60 dana. Ako ne, kompanije "WDG" promet spremna je da vrati primljeni depozit - dodao je Zubak tada, piše Žurnal.

Zubak: Ukrajinski novac za granate ukrao je češki bankar

Zvonko Zubak je, nakon objave teksta Žurnala 2023. godine, rekao da mnogo stvari vezanih za slučaj mora biti tajno.

- Što se tiče samog posla, imali smo banku preko koje smo počeli da radimo i ta je banka jedno vreme s nama počela da radi, pa nas je u naredna dva-tri meseca usmeno obavestila da nas kao istražuje njihova poreska institucija, gde je meni bilo sumnjivo zašto, nema razloga. I to je teklo od marta do juna - rekao je Zubak.

- Ne sme se to znati, sinu i meni je to bilo sumnjivo pa smo angažovali gospodina koji je pokušao da stupi s bankom u kontakt, ali su oni odbijali svaki kontakt. Nisu mog sina i njega ni lično hteli da prime, onda znate o kojoj se banci radi - rekao je Zubak.

Dodao je da se radi o ukrajinsko-američkom novcu:

- Radi se o oko 5.6 miliona evra koje je banka uzela na svoje privatne račune.

- Pokušali smo da otvorimo račun kod naše banke, ali s obzirom na mene i ono što sam učinio za svoju zemlju, verovatno sam neprijatelj. Banka nije htela da da da tu poslujemo i onda smo našli štedionicu. Da smo imali račun u našoj banci, to se ne bi dogodilo.

Zubak je tada rekao da se zna gde je nestali novac:

- Znamo gde su ti novci. Vlasnik je skidao novce na suprugu, galeriju, znamo da je skidao novce. Ukrajinskom ministarstvu je jasno da je Bahbuh uzeo novac od nas, ali to je zapravo njihov novac.

- Sigurno sam verovao, možda… Ali to je drugo pitanje, mi smo dalje radili i nemamo problem s ukrajinskim ministarstvom, osim što oni sad od žrtve pokušavaju da naprave lopova.

Uprkos brojnim pitanjima, Zubak ističe da ima posla po celom svetu i da mu vrata nisu zatvorena, pa ni u Ukrajini.

- Radimo čisto i ne možemo da radimo bez čistih dokumenata.

