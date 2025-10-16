Ana Bekuta samo još jedna je u nizu javnih ličnosti koje su se oglasile zbog sve učestalijih Internet prevara koje zloupotrebljavaju ime i delo poznatih osoba.

Pevačica je na društvenim mrežama objavila apel, u kojem je obavestila javnost da ona ne stoji iza jedne reklame, te upozorila na prevaru.

Ana Bekuta otkrila je da je na Fejsbuku počeo da kruži video u kom ona, navodno, daje recept za lečenje proširenih vena.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Na Fejsbuku se pojavio video u kom navodno dajem recept za lečenje varikoze. Ne želim da ljudi nasedaju, jer je u pitanju klasična internet prevara. Uz pomoć veštačke inteligencije kreiran je video koji obmanjuje - poručila je.

- Za rešavanje ove neprijatne situacije angažovane su nadležne službe, a iskorišćen je moj lik - napomenula je pevačica.

