Folk pevač, Darko Lazić, doživeo je pre tri nedelje još jedan u nizu saobraćajnih udesa, kada se vraćao sa jedne proslave sa suprugom Katarinom, i tom prilikom se zakucao u Beogradu u gradski autobus.

Darko je ipak, još tada istakao da su nepovoljni uslovi na putu uticali da dođe do nezgode pa je naveo da neće prestati da vozi zbog tog incidenta.

 

 

"Ne. Zašto bi? Ovo se dešava svima. Nisam ja divljao, pa da sam izgubio kontrolu... Bila je voda na putu, nisam znao da se iskontrolišem i to je to. Sad sam ja manijačio kolima, pa da kažeš nema smisla i da treba da mi se oduzme dozvola, ali ovako smo naleteli na vodu, i Bože moj", poručio je tada za "Blic".

Poznato je da je pevač veliki ljubitelj automobila i brzih motora, a sada je na Instagram profilu objavio fotografiju sa novom mašinom - omiljenim dvotočkašem, pa je uzbudio i pomalo zaplašio pratioce.

"Brate, beži od motora", "Samo još avion da voziš", "Pazite, ljudi, opasnost na putu", "Da li ćeš voziti na dva točka?" nizali su se komentari.

(SD)

