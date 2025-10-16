Milica Todorović proživljava najlepši period u svom životu - uskoro će postati majka.

Popularna pevačica, poznata po svom osmehu, vedrini i pozitivnoj energiji, trenutno uživa u petom mesecu trudnoće i sa nestrpljenjem iščekuje trenutak kada će u naručje uzeti svog sina.

Otkako je saznala da će se ostvariti u ulozi majke, Milica je odlučila da se povuče iz javnosti i da ovaj poseban period provede u miru, okružena porodicom i najbližima. Foto: ATA images/A. Ahel

Kako mediji prenose, Milica očekuje dečaka, a sada je otkriveno i ime koje je odabrala za svog naslednika.

Pevačica je odlučila da svom sinu da ime po ocu, sa kojim je izuzetno bliska i koji joj je bio najveća podrška kroz život. Na taj način, Milica je želela da mu oda počast i da sačuva porodičnu tradiciju koja joj mnogo znači.

Ime Milan ima posebno značenje i simboliku. Potiče od stare slovenske reči "mil", što znači drag, mio, voljen. Upravo te osobine, nežnost i toplinu, Milica želi da nosi i njen sin.

Ime Milan jedno je od najlepših i najčešćih imena na našim prostorima, a njegova jednostavnost i snaga čine ga večnim izborom među roditeljima.

Milica Todorović danas zrači spokojem i srećom, a njeni najbliži svedoče da nikada nije bila ispunjenija.

Uskoro će njen dom ispuniti dečji smeh, a ime Milan zauvek će je podsećati na ljubav, porodicu i najvažnije životne vrednosti.

(Story)

BONUS VIDEO: