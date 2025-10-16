Nataša Bekvalac juče je predstavila svoj studijski album "Mama", a iste večeri pojavila se i u emisiji "AmiG Show", gde je iskreno govorila o raznim aspektima svog života - od karijere do emotivnih odnosa koji su obeležili njene godine.

U jednom trenutku, voditelj ju je upitao sa kojim od bivših supruga bi se pomirila "da mora", a Nataša je, uz osmeh i kratko razmišljanje, odgovorila da bi to bio Danilo Ikodinović.

Bekvalčeva i nekadašnji vaterpolista Danilo Ikodinović, kako je svima već dobro poznato, iz braka imaju ćerku Hanu. NJihova ljubav, koju su mnogi nazivali jednom od najlepših na domaćoj javnoj sceni, okončana je ubrzo nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je Danilo izgubio deo ruke. Foto: ATA images/A. Ahel

Kada je vest o njihovom razvodu odjeknula, počele su razne spekulacije, ali danas je jasno da između njih postoji uzajamno poštovanje i razumevanje.

Ikodinović je svojevremeno o tom periodu rekao:

- Dosta vremena je trebalo da se raščisti sve. Bio je razvod braka, nesreća nije uticala mnogo na razvod. To se već raspadalo sa Natašom... Desilo bi se svakako. Novi Sad nikad nije bio moja sredina, to nije moj grad. Tamo sam dolazio i odlazio, bio sam na toj relaciji...

- Težio sam da se vratim kući u Beograd. Bilo mi je teško zbog svega što je bilo u medijima. Osetio sam olakšanje posle razvoda, kao neki ranac da sam skinuo sa sebe, sa leđa - ispričao je tada Dača. Foto: ATA images

Nataša je, s druge strane, svojom emotivnom ispovešću otkrila koliko joj je razvod teško pao:

- Danilova nesreća je definitivno nešto što je ostavilo traga na mom srcu i sa tim ožiljkom ću i da umrem. Za mene spoljni svet nije preterano postojao, jer sam u jednom momentu Hanu viđala samo jedanput dnevno i to jako kratko. Gotovo tri meseca sam bila u bolnici, bili su svi toliko divni da su videli da se nešto čudesno dešava u energiji između dvoje ljudi, jer to ne bi preživeo niko. Tako se desilo, da je nešto gde je prognoza jako loša, se izrodi u najbolju moguću režiju u tom trenutku. Osećaj koji nikada ne bih volela da iko doživi - rekla je Nataša jednom prilikom kada se dotakla razvoda.

- Mi smo tada već počeli da imamo ozbiljnih problema u braku za koje javnost nije znala. To je momenat kada i da nismo bili u lošim odnosima, morali smo jedno drugo da podržimo. Još niko, pa ni ja se nisam razvela od Danila zato što je bilo lepo i harmonično.

- Zajednica je postala neizdrživa, postojale su greške i sa moje i sa njegove strane. Nisam se osećala usamljeno, jer sam imala ogromnu podršku ljudi koji me vole. Ali kad god se podvuče linija, uvek si sam, iako ti je kuća u tim trenucima puna. Uvek sam biraš svoj put, ali i odgovaraš za posledice svojih odluka - priznala je svojevremeno Nataša.

