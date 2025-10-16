Pevačica Nataša Bekvalac objavila je novi album, a pesmu "Patologija" posvetila je bivšem partneru Miodragu Kostiću.

Nataša je nedavno u emisiji kod Ognjena Amidžića otkrila da je to bila njegova želja. Foto: ATA images/A. Ahel

- Ja kao umetnik imam pravo na svoju vrstu izražavanja, on je to želeo. U jednom od mojih zadnjih poseta njemu rekao mi je da mu posvetim pesmu. Zajedno smo putem video poziva pozvali Braju gde smo rekli da bismo voleli da nam napiše pesmu. Braja me je pozvao i rekao da ne može, a posle nedelju dana mi je poslao pesmu - rekla je Nataša tom prilikom.

Veza Nataše Bekvalac i Miodraga Kostića

Nataša Bekvalac je ranije pričala kako je jedini muškarac čiji intelekt ju je oduševio bio upravo Miodrag Kostić. Dodala je da i kada je bila u braku, kontakt s njim nije prekidala.

- Jedini intelekt koji me je fascinirao i u koji sam bila zaljubljena doživela sam u svojim dvadesetim godinama. Posle toga nikada više nisam srela čoveka sličnog tipa. Volela bih da taj intelekt sretnem opet. Naravno pričam o Miodragu Kostiću. I dalje smo u kontaktu - govorila je svojevremeno pevačica. Foto: Z. Jovanović

Pevačica je burnu trogodišnju vezu koju je imala s Kostićem, okončala kada je imala samo dvadeset i četiri godine, ali joj je on ostao u lepoj uspomeni.

- Nijedna mi do sada ljubav nije bila najveća, ali sve su bile drugačije. U jednoj me je vodila strast, a u drugom momentu sam želela nekog normalnog i običnog. Danas bih volela da što manje pričam sa nekim, a to bi značilo da što manje moraš da objašnjavaš, kao sa najboljim prijateljima, da ne pričamo nešto preterano, nego da se osećamo. Za to je potrebno vreme, a kad vremena nemaš ili kada si ovakav tip kao ja, onda mora da se desi to podudaranje - pričala je Nataša. Foto: ATA images/A. H.

Svojevremeno se pričalo da je Bekvalčeva i pesmu "Ponovo" posvetila upravo Koletu.