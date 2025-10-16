Na karti pod naslovom "Kako uvrediti Evropljane u jednoj rečenici", svaka država je dobila svoj "opis temeljen na stereotipima, istorijskim nesuglasicama i nacionalnim osetljivostima.

Za Srbiju stoji: "Tesla je hrvatski Amerikanac", za Bosnu i Hercegovinu: "Turski Srbi", a Hrvatsku je napisano: "Katolički Srbi".

Očekivano, ovakva provokacija nije prošla nezapaženo, a zanimljivo je da nema Crne Gore, a na to je odmah usledio komentar.

- Crna Gora iz nekog razloga jednostavno ne postoji.

Izostavljena je i Holandija, a ni ostatak Evrope nije prošao bolje. Za Italiju je napisano: "Testenina s kečapom i separatizam", Francuzi su opisani kao "Bezobrazni i rasistički", a Turcima je poručeno: "Ne, vi niste Evropljani."

U opisu objave naglašeno je kako je karta napravljena isključivo iz zabave i da je ne treba shvatati preozbiljno, ali pratioci nisu mogli da ostanu imuni. Komentari ispod objave pretvorili su se u pravo bojno polje.

"U Turskoj nikoga nije briga što je Evropljanin", "Škotska granica se pomaknula na jug", neki su od komentara.

BONUS VIDEO: