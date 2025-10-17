Ponedeljak

Ponedeljak se smatra najsrećnijim danom u nedelji i veruje se da će dete koje se tada rodi imati mnogo mnogo uspeha u životu. Ovo je srećan dan dan za novi posao, ali ne i za velika putovanja. Ponedeljkom ne valja uzimati i davati pozajmicu, jer se veruje da dug neće biti vraćen i da će pare propasti.

Utorak

Prema verovanju utorak nije dobar i ne savetuje se da se ovog dana otpočinje bilo kakav posao. Nije preporučljivo ugovarati ženidbu ili udaju. Utorkom se ne krštava, ne venčava i ne pere veš. Foto: Profimedia

Sreda

Sreda se ubraja u srećne dane kada se može otpočinjati posao, kretati na put, a deca rođena tog dana biće napredna i zdrava. U nekim našim krajevima sredu zamišljaju kao sveticu, pa se može čuti i izraz Sveta sreda, kojoj se obično zavetuju bolesnici, pa se nekima čak i pojavljuje da ih izleči.

Četvrak

Za četvrak se često u narodu kaže: „Svi su dani dobri, a četvrtak ponajbolji“. Tim danom se obavljaju pripreme za svadbu, izlazi se u njivu na oranje, a posebno se ceni četvrtak od proleća pa do žetve, od Velikog četvrtka do Spasovdana.

Petak

Petak je dan za završavanje započetog, tada se ništa ne pozajmljuje.

Tada se na trpezu ne iznosi bilo šta od mleka, da vuci ne bi klali stoku i napadali čobane. Prema verovanju, petkom se ne treba češljati jer boli glava I kosa od češljanja petkom brzo osedi. Hrišćani poste petkom jer je tog dana Isus Hrist razapet na krst. Foto: Profimedia

Subota

Subota je dan koji se posvećuje pokojnima, obilaze se i uređuju grobovi i pale sveće.

Nedelja

U narodu se nedelja smatra svetim danom, oblači se svečano odelo, odlazi u crkvu, odmara, provodi vreme sa porodicom i ne radi se ništa. Nedelja je dan kada je Hristos vaskrsao.

