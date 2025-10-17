- Godinu dana otkako je čovečanstvo oslobođeno gospodara poplave zla. Dobrota se ne može pobediti i pravda, ma koliko odlagala, će pobediti. Dođavola, i kakva te jadna sudbina dočekala, Sinvare - napisao je portparol IDF za arapske medije Avičaj Adrei, prenosi Israel National News.

Na fotografiji su bivši načelnik Južne komande izraelskih odbrambenih snaga, general-major Jaron Finkelman, bivši načelnik Direkcije za operacije, general-major Oded Basiuk i načelnik divizije za Gazu, brigadni general Barak Hiram , koji stoje pored Sinvarovog tela 17. oktobra 2024. godine, dan pošto je ubijen u južnoj Gazi.

Slika je objavljena u okviru seta kultnih fotografija koje su fotografi IDF snimili tokom rata, a koje će biti izložene kao deo izložbe u Centru Jicak Rabin u Tel Avivu počev od nedelje.

Sinvar je bio glavni organizator napada Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, tokom kojih je ubijeno oko 1.200 ljudi, uglavnom civila.

 

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je u nedelju na platformi Iks rukom pisanu poruku u kojoj se navodi da masakr 7. oktobra "nije bio haos, već koreografija".

- Teroristima je naređeno da snimaju pokolj civila, vojnika i porodica, ne radi dokumentacije, već kao psihološko oružje za terorisanje Izraelaca i inspirisanje ekstremista - navelo je ministarstvo.

Foto: Profimedia

