- Godinu dana otkako je čovečanstvo oslobođeno gospodara poplave zla. Dobrota se ne može pobediti i pravda, ma koliko odlagala, će pobediti. Dođavola, i kakva te jadna sudbina dočekala, Sinvare - napisao je portparol IDF za arapske medije Avičaj Adrei, prenosi Israel National News.

Na fotografiji su bivši načelnik Južne komande izraelskih odbrambenih snaga, general-major Jaron Finkelman, bivši načelnik Direkcije za operacije, general-major Oded Basiuk i načelnik divizije za Gazu, brigadni general Barak Hiram , koji stoje pored Sinvarovog tela 17. oktobra 2024. godine, dan pošto je ubijen u južnoj Gazi.

Slika je objavljena u okviru seta kultnih fotografija koje su fotografi IDF snimili tokom rata, a koje će biti izložene kao deo izložbe u Centru Jicak Rabin u Tel Avivu počev od nedelje.

Sinvar je bio glavni organizator napada Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, tokom kojih je ubijeno oko 1.200 ljudi, uglavnom civila.

🚨BREAKING: The IDF releases a new photo from the ELIMINATION of Yahya Sinwar exactly one year ago in Khan Yunis. pic.twitter.com/PUwf9BWc7O — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) October 16, 2025

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je u nedelju na platformi Iks rukom pisanu poruku u kojoj se navodi da masakr 7. oktobra "nije bio haos, već koreografija".

- Teroristima je naređeno da snimaju pokolj civila, vojnika i porodica, ne radi dokumentacije, već kao psihološko oružje za terorisanje Izraelaca i inspirisanje ekstremista - navelo je ministarstvo.

