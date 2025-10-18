Kako kaže, tada je potpuno izgubio kompas i gotovo nestao iz stvarnosti – zanemarivao je obaveze, bio odsutan u porodičnom životu i izgubio kontrolu nad sobom.

Alkohol ga udaljio od supruge Nevene

Sa suprugom Nevenom je više od dvadeset godina u braku, a upravo je taj period stavio njihov odnos na ozbiljnu probu.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

- Nikada nisam pio u životu, ja sam počeo da pijem te godine. Pio sam svaki dan i upao u alkoholizam. Pio sam godinu i nešto dana u potpunom odsustvu života i onda sam shvatio da nisam dobar ni muž, ni otac, ni roditelj, ni vozač, ni podrška i tada sam shvatio da moram da prestanem - ispričao je Joksimović, prenosi Informer.

Reči sina promenile sve

Najpotresniji trenutak usledio je kada mu je sin postavio pitanje koje ga je potpuno razbudilo:

- Tata, jel ti nećeš da umreš kao Ronaldov tata, koji je umro od alkohola?

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

Ta rečenica bila je prelomna. Saša je tada priznao sebi da je alkoholičar i odlučio da potraži stručnu pomoć. Uz podršku profesionalaca, uspeo je da prekine sa alkoholom u roku od dva meseca i od tada nije posegao ni za jednom čašom.

Kako kaže, zavisnost je narušila ne samo njegove porodične odnose, već je izazvala i ozbiljne probleme na poslu.

Podrška porodice bila je ključna

Glumac ističe da mu je najveća snaga bila porodica, a posebno sin, čija ga je iskrenost naterala da zauvek preseče sa alkoholom.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

Najteži trenutak – gubitak bebe

U razgovoru se prisetio i jedne od najtužnijih porodičnih tragedija – kada je njegova supruga Nevena izgubila bebu 2019. godine.

- To je bilo na dan naše slave. Otišao sam u crkvu, a ona me je pozvala i rekla da je gotovo. Ostavio sam sve i požurio kući, odmah smo otišli u bolnicu. Taj trenutak mi je bio najteži u životu. Sedeo sam u bolničkoj sobi, ona odlazi i sećam se da me je samo pogledala. Ostao sam sam, posle nekog vremena ona je došla. Nismo mnogo pričali o tome, nismo više ni slavili slavu - rekao je Saša.

