Hisaši Ouči pretrpeo je užasne ozlede kao posledicu nuklearne katastrofe u Japanu u septembru 1999. godine, tako što je plakao krv i koža mu se topila. Ouči je bio odgovoran za pročišćavanje uranovog oksida u nuklearnom postrojenju za preradu goriva u Tokaimuri sa ciljem proizvodnje gorivih šipki za istraživački reaktor. Običan dan na poslu brzo se pretvorio u noćnu moru, piše Unilad.

Ouči i dva saradnika slučajno su pokrenuli oslobađanje radijacije iz nekontrolisane nuklearne lančane reakcije, uzrokujući nezamislivo uništenje. Radnici su planirali da uliju uran u veliku metalnu posudu, a Ouči je pomagao kolegi u opasnom zadatku. Nakon smrtonosne i destruktivne greške u proračunu, štetna tečnost dosegla je "kritičnu tačku", a Ouči je bio taj koji je podneo najveći teret oslobađanja.

Nakon što je u početku zadobio opekotine, vrtoglavicu i žestoko povraćao, nije mogao ni da predvidi agoniju onoga što se zatim dogodilo. Nakon što je bio izložen štetnom zračenju od 17 Siverta, četiri puta više od količine koja se smatra smrtonosnom, intenzitet Oučijevog bola samo se pogoršavao, a on je imao poteškoća sa disanjem. Za poređenje, radnici zahvaćeni eksplozijom u Černobilu 1986. bili su izloženi samo 0,25 Siverta.

Ouči je odmah prevezen u Univerzitetsku bolnicu u Tokiju, gde mu je dijagnostifikovan ozbiljan pad belih krvnih zrna te su mu bila potrebna opsežna presađivanja kože i višestruke transfuzije krvi. Lokalni izveštaji iz vremena incidenta zabeležili su da je "plakao krv" te da je očajnički molio lekare da prestanu da ga leče i izbave iz bede. "Ne mogu više! Ja nisam zamorče!", preklinjao je. Ćelije njegove koštane srži počele su da pokazuju ​​fragmentaciju i lekari su primetili da nije u stanju da regeneriše nove ćelije.

Dve nedelje posle incidenta, Ouči više nije mogao da jede te je hranu morao da dobija intravenozno. Uprkos svemu tome lekari su uspeli da održe Oučija u životu, čak i uspešnom reanimacijom kada mu je srce stalo. Na 83. dan, Oučijevo telo konačno je otkazalo, a on je preminuo usled višestrukog otkazivanja organa, nakon što je gotovo tri meseca patio u neopisivom bolu.

