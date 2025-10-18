Međutim, tokom nedavnog renoviranja kuće, Nik Dramond i Patrik Baker pronašli su nešto što ih je navelo da poveruju da legenda ipak može biti istinita.

Početkom oktobra prošle godine, par je otkrio više od 66 boca viskija iz doba prohibicije, skrivenih unutar zidova i podnih ploča svog doma, izgrađenog 1915. godine.

"Oduševljen sam! Priče su bile tačne, bio je krijumčar!" napisao je Dramond na Instagramu, gde je podelio svoje otkriće.

Par, koji živi u selu Ames, oko tri sata udaljenom od NJujorka, započeo je renoviranje kuće posle godinu dana života u njoj.

Tokom radova, pronašli su misteriozne pakete, a kasnije su otkrili i 66 boca škotskog viskija sa etiketom "Old Smuggler Gealic". Trinaest boca je bilo potpuno očuvano, dok su četiri bile u lošijem stanju.

Istražujući istoriju kuće, otkrili su da je njen izvorni vlasnik bio Nemac po imenu grof Adolf Hampfner, krijumčar umešan u brojne skandale.

Umro je iznenada, ostavivši iza sebe krijumčareni viski i bogatstvo koje je izazvalo dugotrajne sporove.

Dramond je procenio da svaka puna boca vredi oko 1.000 dolara. Jednu bocu su odlučili da zadrže kako bi sami probali viski, dok su ostale odlučili da prodaju.

