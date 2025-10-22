Đina DŽinović, ćerka pevača Harisa DŽinovića, ponovo je aktivna na društvenoj mreži TikTok, a njen povratnički snimak privukao je više od pola miliona pregleda u ovom trenutku (gotovo 600.000).

Mlada influenserka prethodnih meseci našla se u središtu medijske pažnje, nakon čega je Đina privremeno deaktivirala svoje naloge na društvenim mrežama, uključujući i TikTok. Foto: Instagram printskrin/ djinadzinovic

Po povratku na mrežu, objavila je video koji je ubrzo postao viralan. Na snimku se pojavljuje sa prijateljem s kojim je pre nekoliko meseci boravila na Mikonosu.

Reč je o humorističnom skeču u kojem njih dvoje odguruju jedno drugo - kako niko ne bi pomislio da su u vezi, što, kako je Đina naglasila, nije slučaj.

- Beži, misliće da smo u vezi - napisala je u opisu objave i dodala:

- Naš najveći problem.

Amerikanac odlepio za Đinom

Podsetimo, ćerka Harisa DŽinovića i Meline Galić, Đina, objavila je na društvenim mrežama fotografiju iz luksuznog restorana u Monte Karlu, na kojoj pozira s jednim od najpoznatijih svetskih jutjubera, bokserom i biznismenom DŽejkom Polom Foto: Printskrin/Instagram/djinadzinovic

DŽejk je totalno odlepio za Đinom, a u kontakt su stupili putem Instagrama. Dopisivali su se nekoliko meseci, a dogovorili su se da se upoznaju i vide prilikom njegovog dolaska u Monte Karlo, gde Harisova ćerka provodi dosta vremena tokom godine. Do susreta je došlo nedavno, a on ju je na kraju večere pozvao i da ga poseti u Americi i bude njegov gost. Iako nije skrivao koliko je oduševljen njome, Đina na njega gleda kao na prijatelja, a da li će se nešto više desiti između njih, pokazaće vreme.

(Kurir)

BONUS VIDEO: