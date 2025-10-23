Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi dobio je pretnje smrću od drugog zatvorenika u pariskom zatvoru La Sant, gde je ove nedelje počeo da služi kaznu, saopštilo je u sredu parisko javno tužilaštvo, dodajući da je pokrenuta istraga.

„Dana 22. oktobra 2025. godine, direktor zatvora La Sante obavestio je parisko tužilaštvo o video snimku objavljenom na društvenim mrežama, koji je nesumnjivo snimio zatvorenik, a u kojem je izrekao pretnje nakon dolaska Nikole Sarkozija u ustanovu“, saopštilo je tužilaštvo agenciji Rojters putem imejla.

U okviru istrage ispitana su tri zatvorenika, a tokom pretresa su oduzeta dva mobilna telefona, dodaje se u saopštenju za javnost, prenosi Hina.

🚨🇫🇷 Sarkozy’s First Night Behind Bars Turns Chaotic



Leaked footage from the prison shows former French President Nicolas Sarkozy spending his first night in jail sleepless — as inmates hurled insults and shouted through the night:



“Hey Sarko, you son of a b****, wake up! You… pic.twitter.com/HoiFn4N6yN — Militant Tracker (@MilitantTracker) October 23, 2025

Sarkozi je u utorak stigao u pariski zatvor La Sant na odsluženje petogodišnje kazne zbog zavere za finansiranje svoje predizborne kampanje 2007. godine sredstvima iz Libije, što je iznenađujući poraz za čoveka koji je vodio zemlju od 2007. do 2012. godine.

Bivšem predsedniku su dodeljena dva naoružana policajca za zaštitu dok služi zatvorsku kaznu, što je izazvalo žalbe sindikata zatvorskih čuvara. Foto: Profimedia

Sarkozijeva osuda okončala je višegodišnju pravnu bitku oko optužbi da je bivši predsednik uzeo milione u gotovini tokom predizborne kampanje 2007. godine od libijskog lidera Moamera el Gadafija , koji je kasnije svrgnut i ubijen tokom Arapskog proleća.

Iako je Sarkozi proglašen krivim za zaveru sa bliskim saradnicima koji su mu pomogli da sve to ostvari, oslobođen je optužbi koje se odnose na lično primanje novca ili korišćenje tih sredstava.

On je dosledno negirao bilo kakvu krivičnu prijavu i slučaj nazvao politički motivisanim.

Sarkozi, osuđen prošlog meseca, prvi je bivši francuski lider koji je završio u zatvoru još od nacističkog kolaboracioniste maršala Filipa Petena na kraju Drugog svetskog rata.

BONUS VIDEO