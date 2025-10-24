Proslavljeni pevač Slavko Banjac sa porodicom se ne eksponira u javnosti, te retko ko zna da ima sina.

- Ne mogu da kažem da se kajem što se nisam oženio, imao sam ja ozbiljne ljubavi, ali sam ja jako povučen čovek. Ne volim da pričam o ženama, ljubavi, odbijam emisije zbog toga, a u podsvesti imam da bih neku možda povredio - rekao je Slavko, pa je progovorio o svom sinu.

Foto: ATA images

- Mnogi ne znaju da ja imam sina.. Moj Gaga se rodio iz jedne interesantne ljubavne veze, a on je danas jedan dobar i čestiti čovek, vrlo uspešan, on je ponos za roditelje, ponosan sam na njega, a on je meni podelio unuke. Te radosti su neopisive, a njegova supruga Aleksandra je isto što i Gaga, docenti na fakultetu, posvećeni porodici, mnogo ih poštujem zbog toga. Foto: ATA images

Banjac je istakao da je njegov sin porodičan čovek, te je priznao da on nije bio toliko posvećen porodici zbog prirode posla.

- Trebalo je da budem mnogo bolji roditelj, moj sin se rodio u neko čudno vreme, ja nisam bio dovoljno zreo da budem roditelj. Moj sin je totalna suprostnost od mene, on je toliko predan svojoj deci. Ivana je ta koja je vodila računa o svemu, ona je brinula, dala sve od sebe da se moje odsustvo ne vidi - ispričao je pevač.

