Pravoslavni vernici 27. oktobra proslavljaju Svetu Petku, a evo koji običaji i rituali su povezani sa ovim praznikom. Svetu Petku mnogi smatraju za zaštitnicu, a veruje se da posebno štiti i pomaže ženama, deci i starim osobama.

Vernici joj se obraćaju molitvom, posebno žene, kako bi im pomogla u životnim nevoljama. Pored hramova posvećenih Svetoj Petki često se nalaze izvori i veruje se da je voda sa tih izvora lekovita i da podstiče isceljenje.

Prema narodnom verovanju, Sveta Petka se vernicima često javlja u snu iz dva razloga:kako bi pružila utehu i donela dobre vesti ili kao vid upozorenja da pravimo greške.

Prema starom običaju, ovoj svetiteljki se na praznik odaje poštovanje molitvom, pali se tamjan i izbegavaju se teški kućni poslovi.

Dan Svete Petke nije samo hrišćanski praznik, već i krsna slava mnogih pravoslavnih vernika u Srbiji koji smatraju da je ova svetiteljka zaštitnica njihovog doma. Foto: spc.rs/Novosti arhiva

Prva molitva – molitva Svetoj Petki za sreću i zdravlje

Sveta Petko, Božja svetiteljko, moli Boga za nas.

Udostojila si se gledanja lica Božja kao čedo našeg naroda, slavna Petko svetiteljko, pa imamo slobodu tebi govoriti, srodnici našoj, i tebe moliti za spasenje duša naših.

Slava si i pohvala Beogradu, gde čudotvorna voda tvoja privlači množine mnoge, kao negde Vitezda, i daje slepima vid, uzetim zdravlje, malaksalim snagu, i svima bodrost i radost, Hristova device, naša pomoćnice.

Budi i nadalje prestonome gradu srpskom, utvrdi ga u Pravoslavlju, pomozi vernima, podigni nedužne i tužne, u usnulim u Gospodu precima našim, braći i deci, izmoli večni pokoj i večno spasenje, sveta Petko, Božija Svetiteljko.

Svima pomozi, pa i meni ne odmozi. Dobre u dobru složi, i svako im dobro umnoži. Da se kroz tebe proslavi Bog u Trojici, u vekove vekova.

Amin.

Druga molitva – molitva Svetoj Petki za sreću i zdravlje

Prepodobna mati naša Paraskevo, čudotvorna pomoći naša: molimo Te iz ove doline plačevne, pogledaj nas grešne, i duhovno nejake sa gornjih nebeskih visina.

Obriši suze uplakanih, ublaži bolove bolesnih, uteši srca tužnih i nevoljnih.

Ispuni molbe i želje onih koji Ti se od srca mole.

Pomoli se mati za sve koji Ti dolaze u hram Tvoj na Kalemegdanu, zahvatajući svetu vodu sa živog izvora Tvoga, Tebi Mati posvećenog.

Prepodobna mati Paraskevo, pogledaj na napaćene sve bolesne, na maloverne i neverne: Pomozi, mati, Tvojim slavljenicima i svim monahinjama koje nose Tvoje sveto ime.

Pomozi, sveta Petko, svim Hrišćanima, pomozi onima koji zavet monaški pred Tobom dadoše i Tebe mati u zaštitu uzeše.

Pomoli se, mati Paraskevo, Carici Nebeskoj Presvetoj Bogorodici da nas ona vodi stazom spasenja, da ona moli Sina Svoga Gospoda Isusa Hrista, da nas sve udostoji da stanemo NJemu sa desne strane na Sudu NJegovom, da bi spasli duše svoje i svojih upokojenih očeva i matera, svih duhovnika naših koji nas spasenju vodiše i dobar nam primer ostaviše.

Amin.

