Narodno pozorište u Subotici objavilo je da je u 68. godini preminuo njihov kolega, glumac Nebojša Čolić.

Glumac Andrija Kovač, koji je u "Kursadžijama" glumio Hrvoja, oglasio se na svom Instagramu. Foto: N. Fifić

- Zbogom druže, prijatelju, kolega... Lepe su to bile zajedničke godine. Mirno spavaj, dobri moj Nešo - napisao je on. Foto: Sarić S.

Biografija Nebojše Čolića

Nebojša Čolić je rođen 1957. godine u Sarajevu, gde je završio dramski studio u klasi profesora Rejhana Demirdžića. Prvi profesionalni angažman zasnovao je u Narodnom pozorištu u Užicu 1980. godine. U sezoni 1984/1985. igrao je u Narodnom pozorištu u Subotici. Foto: N. Fifić

Od 1993. godine bio je član pozorišta KPGT u Beogradu, a od 1997. godine prelazi u samostalne umetnike, dok je u penziju otišao iz subotičkog pozorišta. U ansamblu Drame na srpskom jeziku odigrao je brojne uloge po kojima će biti upamćen. U seriji "Kursadžije" tumačio je Fika Bosanca.