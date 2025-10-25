Narodno pozorište u Subotici objavilo je da je u 68. godini preminuo njihov kolega, glumac Nebojša Čolić.

Glumac Andrija Kovač, koji je u "Kursadžijama" glumio Hrvoja, oglasio se na svom Instagramu.

Foto: N. Fifić

 

 

- Zbogom druže, prijatelju, kolega... Lepe su to bile zajedničke godine. Mirno spavaj, dobri moj Nešo - napisao je on.

Foto: Sarić S.

 

 

Pročitajte još

GLUMAC UMRO U 68. "Problem s šećerom,komplikacija s plućima"

GLUMAC UMRO U 68. "Problem s šećerom,komplikacija s plućima"

18:22

PROKLETSTVO "KURSADŽIJA": Pokušaj samoubistva, droga, beda...

PROKLETSTVO "KURSADŽIJA": Pokušaj samoubistva, droga, beda...

16:18

PRERAN ODLAZAK Tužan oproštaj kolege iz "Kursadžija"

PRERAN ODLAZAK Tužan oproštaj kolege iz "Kursadžija"

15:52

Umrla zvezda Kursadžija - odlazak glumca u 68. godini

Umrla zvezda Kursadžija - odlazak glumca u 68. godini

15:27

Biografija Nebojše Čolića

Nebojša Čolić je rođen 1957. godine u Sarajevu, gde je završio dramski studio u klasi profesora Rejhana Demirdžića. Prvi profesionalni angažman zasnovao je u Narodnom pozorištu u Užicu 1980. godine. U sezoni 1984/1985. igrao je u Narodnom pozorištu u Subotici.

Foto: N. Fifić

 

 

Od 1993. godine bio je član pozorišta KPGT u Beogradu, a od 1997. godine prelazi u samostalne umetnike, dok je u penziju otišao iz subotičkog pozorišta. U ansamblu Drame na srpskom jeziku odigrao je brojne uloge po kojima će biti upamćen. U seriji "Kursadžije" tumačio je Fika Bosanca.

 

ZVEZDA SE OGLASILA! Poznato u kakvom stanju je Marko Arnautović
Sport

ZVEZDA SE OGLASILA! Poznato u kakvom stanju je Marko Arnautović

UŽASNE VESTI IZ AMERIKE: Zašto Bogdanović ne igra? Trener Klipersa najavio još goru situaciju
Sport

UŽASNE VESTI IZ AMERIKE: Zašto Bogdanović ne igra? Trener Klipersa najavio još goru situaciju

#VIP #Kursadžije #serija Kursadžije #glumac Nebojša Čolić #umro Nebojša Čolić #preminuo Nebojša Čolić #Nebojša Čolić #Bosanac Kursadžije #Andrija Kovač #glumac Andrija Kovač #Hrvoje Kursadžije #umro glumac #preminuo glumac
Komentari 0
ШТА ЋЕ ПРОМЕНИТИ НОВЕ РУСКЕ БОМБЕ ДУГОГ ДОМЕТА? Кијев је сада у домету ФАБ (ВИДЕО)

ŠTA ĆE PROMENITI NOVE RUSKE BOMBE DUGOG DOMETA? Kijev je sada u dometu FAB (VIDEO)