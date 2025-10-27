Pevačica Jelena Karleuša otkrila je da za kombinacije koje nosi na snimanjima muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" izdvaja vrtoglave svote novca i da joj je zbog toga novčanik, u poslednje vreme, znatno otanjio.

- Ne znam kako je kod drugih, ali ja sam švorc. Sve pare koje sam imala dala sam na garderobu. Ne možete ni da zamislite koliko je teško osmišljavati i finansirati nove stajlinge. Uvek moram da budem originalna, ne smem da ponovim nijednu krpu. Nemam ni dinara. Mogu da zamislim kako je našim kandidatima, verujem da me razumeju i oni, ali i naša divna voditeljka Bojana, koja, sigurna sam, kao i ja zbog "Pinkovih zvezda" ima ozbiljne finansijske probleme - kaže Jelena Karleuša koja je uputila oštru kritiku na račun koleginog stajlinga. Foto: ATA images/A. Ahel

- Desingerici je, recimo, mnogo lakše nego meni. Na svako snimanje dolazi u majici, farmerkama ili šortsu i patikama koje koštaju nekoliko hiljada dinara. Nije lud da kao ja potroši zadnji dinar, uopšte mu nije bitno kako će izgledati, dok ja ginem za svoje stajlinge. Sve što on ima na sebi ne košta mnogo, a ja za jedan stajling koji ponesem na snimanju dam i do 20.000 evra - priznala je ona.

(Informer)

