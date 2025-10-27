Nela Mihailović dve decenije je u skladnom braku sa kompozitorom Vladimirom Petričevićem, bratom njene koleginice, glumice Suzane Petričević.

 

 

Par ima dve ćerke, Martu i Petru, a Vladimir je svojevremeno pričao o ljubavi sa Nelom, te se prisetio njihovog početka.

- Kad smo započinjali zajednički život, prognoze baš i nisu bile neke, da budem iskren. Ona mlada, talentovana glumica tek na početku karijere, ja u tom trenutku već afirmisani muzičar, koji je upravo napustio rokenrol i odlučio da bude, zamislite, kompozitor primenjene muzike u Srbiji devedesetih. Možete misliti koliko je to u onom ludilu, bedi i primitivizmu devedesetih delovalo perspektivno. Međutim, mi se na to nismo obazirali, bili smo vredni i uporni, verovali smo jedno u drugo i eto nas danas ovde gde jesmo - rekao je svojevremeno Vladimir, dok je Nela otkrila da je njihov brak preživeo veliku krizu.

 

 

- Imali smo ozbiljnu krizu, svako ko kaže da nije imao krize u braku, laže. To spada u domen privatnosti, pa ne volim da pričam o tome - istakla je Nela Mihailović za "Gloriju" pre nekoliko godina i dodala:

- Ja sam po prirodi tolerantnija, pa samim tim i popustljivija. To su najčešće gluposti neke oko kojih se posvađamo.

