Pravoslavni vernici širom sveta sutra obeležavaju veliki crkveni praznik, krsnu slavu posvećenu  Svetom apostolu i jevanđelisti Luki, u narodu praznik čuven i kao Lučindan. Sveti Luka bio je apostol i pisac jednog od četiri jevanđelja rođen je u Antiohiji u 1.veku. Smatra se jednim od prvih Hristovih učenika koji je širio hrišćansko učenje, i to nakon smrti apostola Pavla.

Foto: Shutterstock, SPC

 

 

Sveti Luka je zaštitnik lekarske profesije i mnogih bolnica.

U Srbiji ovih dana koncima opasuju torove da vukovi ne dave stoku. Poznata je izreka: "Ide Luka, eto vuka". Sa druge strane, i zima je tu, kuca na vrata. Kaže se: "Sveti Luka, sneg do kuka". Zato se valja što pre pripremiti.

Još u četvrom veku naročito se pročulo mesto gde su počivale časne mošti svetoga Luke, zbog isceljivanja koja su se zbivala od njih. Posebno isceljivanje od bolesti očiju. Saznavši o tome car Konstancije je poslao upravnika Egipta Artemija da mošti svetoga Luke prenese u prestonicu, u Carigrad, što je i bilo učinjeno veoma svečano. Međutim, crkva danas obeležava još jednog sveca, istina mnogo novijeg datuma.

Pročitajte još

PRINUĐENA DA PRODA KUĆU: Zorica otkrila - ne može da podnese

PRINUĐENA DA PRODA KUĆU: Zorica otkrila - ne može da podnese

15:28

ŽIKA NA REHABILITACIJI: Voditelj pokazao kako se oporavlja

ŽIKA NA REHABILITACIJI: Voditelj pokazao kako se oporavlja

14:56

Očaran Sindi - javno mu PORUČILA: "Taj urednik iz BG-a..."

Očaran Sindi - javno mu PORUČILA: "Taj urednik iz BG-a..."

14:50

"Popović nije hteo da čuje za Milicu, zbog mene je uspela"

"Popović nije hteo da čuje za Milicu, zbog mene je uspela"

14:48

Takođe se danas obeležava i Sveti Petar Cetinjski koji je živeo krajem 18. i početkom 19. veka u Crnoj Gori. Godine 1784. postao je mitropolit i gospodar Crne Gore. Crkva pamti, a narod posebno slavi, njegovu pobedu nad Napoleonovom vojskom u Boki i Dalmaciji. Život je posvetio borbi protiv neprijatelja i pomirenju zavađenih prelema u Crnoj Gori. NJegove čudotvorne mošti počivaju u Cetinjskom manastiru.

Iako predstavnici dve različite epohe i Luka i Petar svojim delima zadužili su pravoslavlje. Zato je i crvenim slovom obeležen praznik u pravoslavnom kalendaru i ne valja se baviti teškim poslovima.

Sutra nikako ne bi trebalo da budete preki i nervozni, da se upuštate u svađe i rasprave, jer je Sveti Luka bio blag i miran i uvek pomagao ljudima!

U južnoj Srbiji se po prvom gostu koji uđe u kuću na Lučindan tumači kakva će zima ili godina biti. U Crnoj Gori kažu da je duga na nebu pojas Svetog Luke.

SRBIN ZAPANJIO NBA ŠAMPIONE! Evo šta je Nikola Topić uradio kada je saznao da ima rak!
Sport

SRBIN ZAPANJIO NBA ŠAMPIONE! Evo šta je Nikola Topić uradio kada je saznao da ima rak!

ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Sport

ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!

#Sveti Luka #Sveti Luka običaji #SPC #srpska praoslavna crkva
Komentari 1
"ДОЗВОЛИЛИ СМО ДА СРБИ БУДУ ПРОТЕРАНИ, ДА КОСОВО БУДЕ ТЗВ. НЕЗАВИСНА ДРЖАВА" Стигло признање: Европа је затворила очи

"DOZVOLILI SMO DA SRBI BUDU PROTERANI, DA KOSOVO BUDE TZV. NEZAVISNA DRŽAVA" Stiglo priznanje: Evropa je zatvorila oči