Tvejtsov glečer ili, kako se popularno naziva, Glečer sudnjeg dana predstavlja sistem leda i okeana koji se najbrže menja, a njegova budućnost velika je nepoznanica u projekcijama skoka nivoa mora. Jedan od plutajućih delova glečera - Tvejtsova istočna ledena ploča - delimično je zatvoren i usidren na severnom kraju. Međutim, tokom poslednje dve decenije ova ploča doživljava postepeno pucanje uzvodno od te tačke oslonca, saopštio je Univerzitet u Manitobi.

Istraživanje objavljeno u "Journal of Geophysical Research: Earth Surface" donelo je detalje o progresivnoj dezintegraciji u ovom veku nastalo posmatranjem snimaka iz svemira. Foto: Jutjub printskrin/Nathanael Newton

Koristeći satelitske snimke napravljene tokom dve decenije (2002–2022), kao i merenja brzine kretanja leda i GPS zapise na terenu, tim je pratio razvoj pukotina unutar zone smicanja Tvejtsove istočne ledene ploče i njihovu povezanost sa promenama u dinamici leda. Analiza je otkrila da je postepeni razvoj ovih pukotina doveo do postepenog odvajanja ploče od tačke oslonca, što je izazvalo ubrzano kretanje uzvodno i gubitak mehaničke stabilnosti.

Studija identifikuje četiri različite faze u ovom procesu slabljenja i nudi dva ključna uvida.

Prvo, pukotine su se razvijale u dve faze: početno širenje dugih pukotina paralelnih sa pravcem toka leda, a zatim kraćih pukotina orijentisanih upravno na pravac toka.

Drugo, istraživači su pronašli dokaze o pozitivnom povratnom mehanizmu između oštećenja izazvanih pukotinama i ubrzanja leda - ciklusu koji se sam pojačava i koji je ubrzao raspad ploče u poslednjim godinama.

Istraživanje naglašava kako je tačka oslonca, koja je nekada predstavljala glavni stabilizujući faktor za Tvejtsovu istočnu ledenu ploču, postepeno postala faktor nestabilnosti kroz četiri različite faze. Ovaj obrazac raspadanja ledene ploče mogao bi poslužiti kao upozorenje za druge antarktičke ledene ploče koje trenutno pokazuju slične znakove slabljenja.

Nastavljeni gubitak ovih plutajućih ledenih ploča mogao bi imati značajne posledice po budući doprinos Antarktičkog ledenog pokrivača globalnom porastu nivoa mora.

Ove promene su zastrašujuće, a opasnost je nezamisliva - naučnici već dugo upozoravaju da bi samo topljenje Tvejtsovog glečera podiglo nivo mora za 60 centimetara. Međutim, pošto je on istovremeno i prirodna brana - sprečava da se okolni led sa Zapadnog Antarktika spusti u okean, njegov kolaps mogao bi da dovede do skoka nivoa mora za čak tri metra i prave katastrofe.

(Telegraf Nauka/University of Manitoba)

