Nemac Iv-Len Unser, Mister Srbije, izazvao je burne reakcije javnosti nakon što je objavio video poruku na srpskom jeziku. NJegov izgovor mnoge je podsetio na veštačku inteligenciju.

Izbor za Mis i Mistera Univerzuma ove godine izazvao je više pažnje nego ikad, i to ne zbog pobednika, već zbog porekla kandidata koji predstavljaju našu zemlju. Nakon što je Jelena Egorova, manekenka mongolskog porekla, izazvala burne reakcije jer tvrdi da ima srpske korene (više o tome pročitajte na OVOM linku), u centru pažnje sada se našao Iv-Len Unser, Nemac koji se takmiči za titulu Mistera Srbije. Foto: Instagram/yvesunser

Unser je rođen u gradu Raštat u Nemačkoj, a iako se godinama bavi manekenstvom i sarađivao je sa poznatim svetskim brendovima, mnogima u Srbiji zasmetalo je što naš predstavnik dolazi iz inostranstva. I taman kada su se strasti smirile, pojavio se novi razlog za raspravu – njegov video na srpskom jeziku.

U snimku koji je podelio na društvenim mrežama, Iv-Len je pokušao da se emotivno obrati naciji i da izrazi zahvalnost što nosi lentu Srbije. Ipak, reakcije nisu bile onakve kakvima se nadao.

Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli YVES UNSER | MISTER UNIVERSE SERBIA (@yvesunser)

- Možda nisam rođen u Srbiji, ali koreni se ne mogu sakriti. Ponosan sam na svoje poreklo i zahvalan što imam priliku da predstavljam zemlju svojih predaka. Uvek sa poštovanjem, ponosom i srcem. Hvala, Srbijo - rekao je Unser, uz izražen akcenat koji je mnoge podsetio na govor veštačke inteligencije, i opis snimka u kom kaže da je "siguran kako na ovogodišnjem izboru za Mister Univerzuma neće biti skadanla kao kod dama", a da je "pasoš samo papir, dok se pravi identitet nosi u srcu".

Komentari su se odmah nizali, a većina gledalaca priznala je da im je video bio neprijatan za slušanje:

„Zvuči kao da priča robot.“

„Kao da je prvi put progovorio srpski.“

„Eh, da te čuju ti preci o kojima govoriš.“

Bilo je i onih koji su pokušali da ga odbrane i podrže njegovu nameru

„Ništa bez korena – sve opstaje što koren ima!“

„Nije važno gde si rođen, važno je gde ti je srce.“

Unser iza sebe imazavidnu modnu karijeru – radio je sa renomiranim svetskim brendovima i nastupao na Nedeljama mode u NJujorku i Los Anđelesu. Javnost ga takođe pamti i po učešću u nemačkom rijaliti programu „Krtica“, gde je stigao do samog finala.

BONUS VIDEO: