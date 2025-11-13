Telo tadašnjeg ozloglašenog nemačkog lidera poliveno je benzinom i zapaljeno. Međutim, ono ono što Hitler nije mogao da predvidi jeste otkriće strukture DNK osam godina kasnije i istrajnost stručnjaka za forenzičku genetiku profesorke Turi King i tima britanskog Kanala 4, koji, skoro osam decenija kasnije, predstavljaju dvodelni "ekskluzivni svetski" dokumentarac "Hitlerova DNK: Nacrt diktatora", piše britanski "Telegraf" , a izveštavaju brojni svetski mediji.

Šta otkriva DNK

Iz DNK je moguće izračunati poligenske skorove, odnosno proceniti genetske markere osobe i uporediti ih sa velikim uzorkom populacije kako bi se procenila genetska predispozicija za određena stanja, pišu britanski mediji.

Najupečatljiviji rezultat, tvrdi istraživanje, jeste da je Hitler imao mutaciju u delu svoje DNK koja snažno utiče na protein ključan za razvoj polnih organa.

King, rođena u Kanadi, kaže da joj je, živeći u Velikoj Britaniji, bilo nemoguće da izbegne staru ratnu propagandnu podrugljivost "Hitler ima samo jedan testis", prenosi Jutarnji. Foto: Profimedia

Šta je Kalmanov sindrom

Naime, 2015. godine pronađen je medicinski karton iz 1923. godine u kojem se navodi da je Hitler imao nespušten desni testis.

Analiza DNK sada daje težinu toj tvrdnji, jer je mutacija u genu PROK2 snažno povezana sa Kalmanovim sindromom, poremećajem koji može prouzrokovati da se jedan ili oba testisa ne spuste normalno.

Kalmanov sindrom je takođe povezan sa nižim nivoom testosterona, smanjenim seksualnim nagonom i, u nekim slučajevima, mikropenisom. Dokumentarac se značajnim delom bavi Hitlerovom opsesijom svojom polunećakom i diskusijama o "tragovima seksualne aktivnosti" ili njihovom potpunom odsustvu na njegovim čaršavima. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo Benito Musolini i Adolf Hitler, 1940. godine

Još jedan poligenski rezultat pokazuje da je Hitlerova genetska sklonost ka antisocijalnom ponašanju, to jest, mere psihopatskih tendencija, među 10 procenata populacije.

Hitlerova dijagnoza

Razni istraživači su godinama pokušavali da Hitleru daju psihijatrijsku dijagnozu. Irski psihijatar, profesor Majkl Ficdžerald, kaže da je još pre dvadeset godina bio "apsolutno uveren da Hitler ima čitav niz neurorazvojnih poremećaja". Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Hitlerov rezultat za ADHD je bio "iznad proseka", kao i njegov rezultat za autizam. To potvrđuju dokumenti poput školskih izveštaja, tvrdi Ficdžerald.

- Veoma je zapanjujuće koliko je traumatično bilo Hitlerovo detinjstvo - kaže Kej, autor knjige "Imperija uništenja: Istorija nacističkog masovnog ubistva", i dodaje:

"Izgubio je četvoro od svoje petoro braće i sestara i oba roditelja pre nego što je napunio 18 godina. Mislim da su ovi događaji bili podjednako ključni u oblikovanju Hitlera kao osobe kao i njegova genetika".

Ali dokumentarac takođe spekuliše o tvrdnjama prema kojima je Turi King, na primer, veoma oprezna. Jedna od njih se tiče izvesne Alojzije Fajt, navodno Hitlerove rođake u drugom kolenu, koja je poslata u gasne komore nakon što joj je dijagnostikovana šizofrenija. Foto: Profimedia

"Ovo bi takođe moglo imati implikacije na razumevanje Hitlerovog mentalnog stanja, jer se šizofrenija prenosi u porodicama", kaže narator, .

Ali treba napomenuti da skoro svako porodično stablo može otkriti dalekog rođaka sa mentalnom bolešću - što gotovo ništa ne znači za genetski rizik bliskih potomaka.

