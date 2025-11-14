– Dok se mi na Balkanu stidimo seoskih opanaka, u Švedskoj su oni najnoviji modni trend. Košta 150 evra i dolaze čak i u narandžastoj boji – čuje se njen glas u pozadini videa.

Na snimku su prikazane cipele koje podsećaju na gumene seoske opanke, kakvi su tradicionalni u mnogim delovima Balkana. U stvarnosti, u pitanju su muške galoše norveškog brenda Svims, poznatog po modernoj i funkcionalnoj obući.

Šta su galoše?

Galoše nisu obuća koja se nosi samostalno – obuvaju se preko cipela, štiteći ih od kiše i prljavštine. Na sajtu brenda objašnjeno je da se mogu obući preko elegantnih cipela, čime se zadržava poslovni ili formalni izgled čak i po lošem vremenu.

Modeli dolaze u različitim bojama – narandžastoj, crnoj, tamnoplavoj i maslinastozelenoj. Cena se kreće od 900 norveških kruna, što je oko 150 evra, u zavisnosti od modela i nijanse.

– Bili smo moderni, a da toga nismo ni bili svesni – glasi jedan od komentara ispod videa, piše citymagazine.

