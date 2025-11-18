"Parasocijalno", izraz definisan kao "veza koju neko oseća prema poznatoj osobi koju zapravo ne poznaje", proglašen je za reč godine u rečniku Kembridža 2025.

Ovaj izraz koji, prema današnjem pisanju britanskog Gardijana, objašnjava zašto američka pop pevačica Tejlor Svift nije odgovorila na vašu objavu na društvenim mrežama u kojoj joj čestitate veridbu, proglašen je rečju godine, u trenutku kada se sve više ljudi okreće čet-botovima, influenserima i poznatim ličnostima kako bi ostvarili osećaj povezanosti u onlajn svetu. Foto: Jutjub printskrin/TODAY, Profimedia

Termin se prvi put pojavio 1956. godine, kada su sociolozi s Univerziteta u Čikagu primetili da gledaoci televizije razvijaju "parasocijalne" odnose s ličnostima s ekrana, nalik onima sa prijateljima i porodicom, ali u potpunosti jednostrane.

Tejlor Svift i Lili Alen parasocijalni trenuci godine

Pojavom interneta, društvenih mreža i veštačke inteligencije, mogućnosti za takve asimetrične veze naglo su porasle, a izraz je iz akademskih krugova prešao u široku upotrebu.

- Parasocijalno odražava duh 2025. godine - izjavio je urednik Kembridž rečnika Kolin Mekintoš. Foto: Profimedia

- Milioni ljudi su uključeni u parasocijalne odnose, a mnoge fascinira njihov sve veći uticaj. Podaci to potvrđuju, jer na našem sajtu beležimo nagli porast pretraga te reči - naveo je Mekintoš.

Među "parasocijalnim trenucima" godine, rečnik navodi veridbu Tejlor Svift i zvezde američkog fudbala Trevisa Kelsija, kao i album ispovesti Lili Alen "West End Girl".

Čet-botovi kao romantični partneri

Posebno se ističe i uloga veštačke inteligencije, budući da su čet-botovi za mnoge postali sagovornici, prijatelji ili čak romantični partneri.

Profesorka eksperimentalne socijalne psihologije na Univerzitetu Kembridž Simona Šnal ocenila je da su parasocijalni odnosi "preoblikovali pojam obožavatelja, slavu, ali i način na koji obični ljudi komuniciraju na internetu uz pomoć veštačke inteligencije".

Šnal je upozorila da smanjenje poverenja u tradicionalne medije podstiče korisnike da se okreću influenserima, što može dovesti do "nezdravih i intenzivnih odnosa" sa zvezdama društvenih mreža.

Parasocijalne veze sa poznatima poput Svift mogu, kako je rekla, da izazovu opsesivna tumačenja stihova i žučne rasprave na internetu.

"Slop" i "memeify"

Posebno su ranjivi mladi, koji u čet-botovima često vide privid emotivnog odnosa.

- Parasocijalni trendovi poprimaju novu dimenziju jer mnogi veštačku inteligenciju, uključujući ChatGPT, doživljavaju kao "prijatelja" koji pruža podršku ili čak zamenu za terapiju - istakla je Šnal. Foto: Shutterstock/Ilustracija

Kembridž rečnik je ove godine dodao ili ažurirao i niz pojmova vezanih za veštačku inteligenciju - među njima "slop" ("slop"), izraz za masovno proizvedene, besmislene AI slike i video-snimke koji zatrpavaju društvene mreže, kao i "mimifaj" (memeify), koji označava pretvaranje slike u mim koji se brzo širi internetom.

