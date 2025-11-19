Serija "Srećni ljudi" upravo se po ko zna koji put reprizira na RTS. Iako ste možda neke dijaloge i replike već naučili napamet, manje je poznato da je glavna uloga Vukašina Golubovića bila namenjena Radošu Bajiću. Ipak, ova rola je proslavila i obeležila karijeru pokojnog Desimira Stanojevića.

- Aleksandar Đorđević me je planirao za glavnu ulogu. Posle 20 dana me zvao i rekao: "Mali, šta si to zabrljao?" Sve je to deo života. Svaki put ima uspone i padove. Dobio sam poziv da postanem član direkcije Jugoslovenske levice. Pozvao je me je general Stevan Mirković, koji je bio s Mirom Marković jedan od osnivača. Bio sam na sastanku u CK. NJihova odluka je bila da se bavim kulturom. Vrlo je bilo riskantno odbiti tu ponudu. Smogao sam snagu i zahvalio se na pozivu. Kako sam se zahvalio, aktiviran je plan moje potpune eliminacije iz filma i s televizije. Nekoliko glavnih uloga mi je bilo oduzeto. Mislio sam tada da se više neću baviti glumom - rekao je Bajić gostujući na BN televiziji u emisiji "Mat". Foto: Milena Anđela, Jutjub printskrin

Scenario za "Srećne ljude" zajednički potpisuju LJiljana i Siniša Pavić, a režiju Aleksandar Đorđević i Slobodan Šuljagić. Snimljeno je 70 epizoda, kao i novogodišnji specijal u trajanju od 45 minuta. Desimir Stanojević je svojevremeno ispričao kako je dobio ovu ulogu.

- Kad sam iz niškog pozorišta, igrajući mjuzikle kao što su "Ivkova slava" i "Violinista na krovu", došao u Beograd, čuo sam da treba da se radi neka velika serija u režiji Aleksandra Đorđevića, koga znam iz niškog pozorišta - ispričao je Desimir svojevremeno pa dodao da je pozvao Aleksandra Đorđevića prvobitno zbog predstave za koju je čuo da se traži južnjački akcenat, kojim je glumac odlično vladao, ali je reditelj za njega imao drugi plan.

- Prošlo je desetak dana, kuvao sam u sebi i čekao. Tada sam čuo da ima kasting za seriju i otišao sam. Pitali su me šta sam spremio. Rekao sam: "Ništa ja nisam spremio, ali moja žena Nada je spremila dobar pasulj kod kuće, pa ako hoćete, pođite svi tamo. Manite me ovoga" - kazao je kroz šalu tada Stanojević i dodao da je dobio ulogu u seriji za koju nije ni slutio da će doživeti takav uspeh.

- Prošlo je nekoliko dana i Aca mi kaže: "U redu je, igraćeš ti to! Ne znam šta je, samo znam da je mnogo veliko - kazao je Desimir i dodao da se serija snimala svakoga dana od devet ujutru do uveče. Desko nikad nije krio da je član Jula i prijatelj s Mirom i Slobodanom Miloševićem.

- U seriji nema politike i može da se gleda u svakom vremenu. Hteo sam i da je napustim jer nisam želeo da me pamte samo kao Vukašina. Radio sam mnogo sa Italijanima, što publici nije poznato. Da me zovu na ulici Vukašin, a ne Desko, bilo bi poražavajuće za mene kao glumca - ispričao je Desimir Stanojević u svom poslednjem intervjuu.

