Političar Čedomir Jovanović gostovao je u podkastu "Večernjih novosti" i otkrio da se pre tri godine suočio sa ozbiljnim zdravstvenim problemom.

Korona je ostavila ozbiljne posledice na njegovim plućima, a tada su mu lekari davali još par nedelja života.

- Pre dve ili tri godine sam onako baš bio na ivici i jako sam se loše osećao, teško sam disao. Praktično, to su sve bile posledice korone i svega onog što sam proživeo, da sad ne ulazim duboko u tu priču. Posle svih lekara koji su konstatovali da je to to, i da više nemam pluća i da se radi o nedeljama, eventualno još nekom mesecu - ispričao je Čeda Jovanović za "Večernje novosti". Foto: M.M./ATAImages

- Kapacitet pluća mi je sa 8,2 litra pao na 0,7. Razmena gasova u plućima mi je bila 60 odsto, znači ono što udahnem sa tih 0,7 litara, 60 odsto pluća prihvate, ostalo odbace. Počeli su da mi otkazuju organi, baš je bila onako jedna tragična situacija, koju sam ja onako sa jednim čudnim mirom nosio.

Ceo intervju sa Čedomirom Jovanovićem pogledajte u videu ispod: