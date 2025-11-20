Političar Čedomir Jovanović gostovao je u podkastu "Večernjih novosti" i otkrio da se pre tri godine suočio sa ozbiljnim zdravstvenim problemom.

Korona je ostavila ozbiljne posledice na njegovim plućima, a tada su mu lekari davali još par nedelja života.

- Pre dve ili tri godine sam onako baš bio na ivici i jako sam se loše osećao, teško sam disao. Praktično, to su sve bile posledice korone i svega onog što sam proživeo, da sad ne ulazim duboko u tu priču. Posle svih lekara koji su konstatovali da je to to, i da više nemam pluća i da se radi o nedeljama, eventualno još nekom mesecu - ispričao je Čeda Jovanović za "Večernje novosti".

Foto: M.M./ATAImages

 

 

- Kapacitet pluća mi je sa 8,2 litra pao na 0,7. Razmena gasova u plućima mi je bila 60 odsto, znači ono što udahnem sa tih 0,7 litara, 60 odsto pluća prihvate, ostalo odbace. Počeli su da mi otkazuju organi, baš je bila onako jedna tragična situacija, koju sam ja onako sa jednim čudnim mirom nosio.

Pročitajte još

ZAGRLJENI Čeda objavio sliku sa bivšom: "Kao što sam rekao"

ZAGRLJENI Čeda objavio sliku sa bivšom: "Kao što sam rekao"

20:25

"NE MOGU DA MRZIM" Ceca oprostila Jovanoviću posle 17 godina

"NE MOGU DA MRZIM" Ceca oprostila Jovanoviću posle 17 godina

11:20

NEOBIČNA IMENA ZA SRBIJU: Ko su Čedina deca? Ima ih četvoro

NEOBIČNA IMENA ZA SRBIJU: Ko su Čedina deca? Ima ih četvoro

14:18

MNOGI SE IZNENADE: Koji fakultet je završio Čeda Jovanović?

MNOGI SE IZNENADE: Koji fakultet je završio Čeda Jovanović?

21:29

Ceo intervju sa Čedomirom Jovanovićem pogledajte u videu ispod:

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Sport

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!

ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
Sport

ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"

#Čeda Jovanović #političar Čeda Jovanović #Čeda Jovanović vesti #Čedomir Jovanović #političar Čedomir Jovanović #Čedomir Jovanović vesti
Komentari 4
ДРАМА НА НЕБУ УКРАЈИНЕ Јурњава која се плаћа животом: Ф-16 покушава да стигне и обори руску ракету Х-101 (ВИДЕО)

DRAMA NA NEBU UKRAJINE Jurnjava koja se plaća životom: F-16 pokušava da stigne i obori rusku raketu H-101 (VIDEO)